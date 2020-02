Názor: Sledovali sme nových hráčov Spartaka. Trnava sa posilnila

Spartak nastúpil na prvý jarný zápas proti Slovanu Bratislava so šiestimi novými hráčmi, ktorí do Trnavy prišli počas zimy.

17. feb 2020 o 15:48 Stanislav Cibulka

Po bezgólovej remíze a predvedenej hre možno skonštatovať, že hráči by mali byť jednoznačne posilou. V pretaktizovanom derby zápase boli noví hráči Spartaka pod ostrou paľbou fanúšikovských očí, ktoré sledovali každý ich pohyb, každý prihrávku či súboj, aby vedeli zhodnotiť, akých hráčov Trnava priviedla. Ani MY sme neboli výnimkou a sledovali sme nové tváre v akcii viac, ako hráčov, ktorí obliekajú dres Trnavy už dlhšie.

Takto sme videli nové posily Trnavy my:

Izuchukwu Anthony

Robustný stopér nás presvedčil. Od úvodu ukazoval, že vo svojom teritóriu bude pánom, čo aj dokázal. Nestratil sa v osobných súbojoch a na hráčov Slovana nestratil ani bežecky. Chvíľami sa nechal strhnúť publikom, keď sa v kritických situáciách nerozhodol pre odkopy, ale snažil sa riešiť veci konštruktívne, na čo však doplatil iba raz, alebo dvakrát za zápas a nič z toho nakoniec pre Spartak nebolo. S Mitreom vytvorili výbornú stopérsku dvojicu a pre Spartak môže byť hráčom do budúcna. V krste ohňom rozhodne nesklamal.

(zdroj: SITA)

Malkolm Moenza

Ľavý obranca bol aktívny počas celého zápasu. Hral výborne smerom dozadu a jeho aktivita smerom dopredu bola taktiež výborná. Pokiaľ sa fanúšikovia obávali, čo bude po odchode Lucasa Lovata, myslím si, že po zápase so Slovanom na neho rýchlo zabudli. Respektíve, dal na neho zabudnú Moenza, ktorý operoval po celej čiare. Bežecky s hráčmi Slovana vládal, súbojovo sa nestratil, technika mu nechýbala a futbalové myslenie taktiež nie. Jeden z najlepších hráčov zápasu. Navyše, v hre smerom dozadu bol ešte lepší, ako Lovat. Hlavne odoberal lopty čisto, čo sa predtým brazílskemu krídelníkovi nedarilo.

(zdroj: SITA)

Joel Pereira

Portugalčan bol jediným hráčom z novicov, ktorí nás príliš nepresvedčil. Na jednej strane mu treba uznať, že ubránil azda najlepšieho, najrýchlejšieho a najtechnickejšieho krídelníka v súťaži - Mohu. Ten sa dostal iba k jednej strele. Na druhej strane však ukázal svoje slabiny. Mal veľmi zle vypočítaný let lopty, štyri, či päťkrát nezvládol súboj a loptu podbehol. Súbojovo jeden na jedného sa mu taktiež nedarilo a chýbalo mu aj myslenie pri rozohrávaní situácii. Dá sa však povedať, že to všetko vynahrádzal svojou behavosťou. Uvidíme v ďalších zápasoch.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

Theofanis Tzandaris

Priznám sa, že prvých desať minút som ani nevedel, že tento hráč hrá. Až po tomto momente som si ho začal všímať a môžem povedať, že to je jedna z najlepších zimných posíl Spartaka. Grék si strážil svoje územie medzi trojuholníkom Henty - Holman - de Kamps a toto územie ovládal. Holman mu síce pár problémov narobil, ale bol pevným kameňom pred obranným valom. V súbojoch neprehrával, vedel konštruktívne rozohrať. Najdôležitejšie však je, že sa s loptou nemaznal. Vybojoval, prihral a vrátil sa na svoje miesto. Jeden z hráčov, ktorý držal obranu pokope. Vždy zaskakoval za obrancu. Trnava získala veľmi kvalitného "nosiča vody". Proti Slovanu urobil neuveriteľne množstvo špinavej práce. Kvalitatívne aj herne pripomína v Trnave kedysi nenahraditeľného Yasina Pehlivana. Rovnako, ako v prípade Moenzu veľmi kvalitná posila.

(zdroj: TASR)

Yann Yao

Krídelník z Pobrežia Slonoviny ukázal rýchlosť, techniku aj ochotu kombinovať. V konečnom dôsledku však doplatil na slabšiu kondíciu. Smerom dopredu bol dobrý, ale stratil veľa lôpt v snahe niečo individuálne vymyslieť. Smerom dozadu mal veľké rezervy, Tešija za neho musel niekoľkokrát zaskakovať, čo mu dal aj pocítiť. Nemusel by byť zlým hráčom, ale rozhodne s ním ešte treba pracovať. Proti hráčom Slovana sa nestratil, ale ani nevyčnieval.

(zdroj: SITA)

Petar Orlandič

Robustný útočník ukázal kvalitu. Ak by sa presadil už v jedenástej sekunde, ktovie, ako by to ovplyvnilo jeho výkon. Bol silný v osobných súbojoch, mal výborné futbalové myslenie, keď nakopávané lopty vracal z prvej pod seba na záložníkov. Vedel rozohrať aj podržať loptu. Veľa ich nestratil. V šestnástke si hľadal neustále miesto. Vybojoval penaltu. S blížiacim sa záverom sa začal vytrácať. Rozhodne však nesklamal, narobil problémy Bajričovi aj Abenovi. Chýbal iba gól, dobrá posila.