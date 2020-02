Pri Trnave má vzniknúť centrum na spracovanie odpadu za milióny eur

Centrum cirkulárnej ekonomiky bude podľa spoločnosti ewia schopné spracovať 130-tisíc ton odpadu ročne.

17. feb 2020 o 14:26 SITA

TRNAVA. Jedno z piatich Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) na Slovensku plánuje spoločnosť ewia, a. s. postaviť v okolí Trnavy. Prvé bude pri Šali, pričom výstavba každého centra aj s technológiami bude stáť 120 miliónov eur.

Ich úlohou bude prijímať, dotrieďovať a upravovať jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu a následne ich spracovávať. Odpady nevhodné na recykláciu budú energeticky zhodnocované. Výstavbu centier bude financovať investičná spoločnosť Wood & Company.

Spoločnosť ewia o tom informovala v tlačovej správe. Spoločnosť ewia odhaduje, že zariadenie v regióne Trnavy bude uvedené do prevádzky v roku 2026, pričom zamestná asi 200 ľudí.



Jednotlivé centrá budú fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, to znamená, že všetok odpad sa v nich zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a nahradí tak primárne zdroje v oceliarskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom, prípadne v stavebnom priemysle.

Z nerecyklovateľného zostatku v kombinácii so zmesovým komunálnym odpadom sa v zariadení na energetické využitie odpadu vyrobí teplo a elektrická energia. Centrum cirkulárnej ekonomiky bude podľa spoločnosti ewia schopné produkovať teplo a elektrickú energiu flexibilne v pomere podľa požiadaviek odberateľov.



„Chceme, aby CCE v trnavskom regióne bolo rovnako ako v Šali najmodernejšou stavbou svojho druhu v strednej Európe, s najvyšším a zároveň s najprísnejším európskym technologickým štandardom. Otvorením centra sa odpad prestane vyhadzovať na skládky a zaťažovať životné prostredie a využije sa v prospech ľudí jeho vrátením späť do výroby alebo premenou na energiu. Inšpirovali sme sa predovšetkým Škandináviou, kde sú takéto zariadenia bežnou súčasťou života ľudí už niekoľko desaťročí,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti ewia, a. s. Marián Christenko.

Skládkuje sa

Mesto Trnava, ako aj okolité obce zmesový komunálny odpad v súčasnosti takmer výlučne skládkujú. CCE v trnavskom regióne bude schopné spracovať 130-tisíc ton ročne. „Pri takom tempe rastu odpadu, aké je teraz v regióne Trnavy, a postupnom zatváraní skládok musíme dokonca dlhodobo rátať aj s rezervnou kapacitou 100-tisíc ton, inak odpad po roku 2030 nebude mať kto spracovávať,“ dodal Christenko.



Spoločnosť ewia, a s. vznikla koncom roka 2018 ako odpoveď na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi. Zároveň ponúka riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky, pri ktorej sa odpad v podobe druhotnej suroviny, energie alebo tepla vracia späť do obehu a nekončí na skládke. Patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company.