Trnavská Baterkáreň nominovaná na ocenenie ako inšpiratívny nápad

Projekt z Trnavy bude súťažiť na Via Bona v kategórii Zelená firma.

16. feb 2020 o 16:28 Kristína Filová

TRNAVA. Komplexný komunitný priestor zameraný na "zero waste" životný štýl v Trnave získal nomináciu na cenu v 20. ročníku Via Bona Slovakia. Zaradili ich do kategórie Zelená firma, medzi inšpiratívne nápady a príbehy. Trnavská Baterkáreň oficiálne funguje od septembra 2019 a jej tvorkyne, Simona Hlaváčová a Jana Reháková, sú z tejto nominácie nadšené.

“Veľmi sa tešíme, že nadácia Pontis akceptovala našu prihlášku. Je to pre nás česť,” uviedla Simona Hlaváčová.

(zdroj: Baterkáreň Trnava)

Útulok vecí

Radosť môžu mať aj ich návštevníci, pretože majiteľky uviedli, že v roku 2020 sa bude toho diať skutočne veľa. “Zameriame sa ešte viac na prácu s komunitou. Spustíme aj ohlasovanú Požičovňu vecí. Keďže veľmi rady vymýšľame a skúšame, chystáme mnoho podujatí a chceme rozšíriť priestor pre nechcené veci - nazvali sme tento projekt “Útulok vecí”. Naším cieľom je vrátiť do obehu čo najviac vecí a produktov,” informovala Hlaváčová.

Prostredníctvom svojej činnosti sa snažia šíriť ideu cirkulárnej ekonomiky a dodržiavať päť pravidiel "bezodpadkového" životného štýlu, a tiež ako tieto princípy uviesť do praxe. “Je teda pred nami taktiež kopec praktických kurzov a prednášok, ktoré budeme viesť priamo my. Taktiež nás čakajú 4 Barter markety - už obľúbené podujatia, kedy sa vymieňa všetko čo nájdete v domácnosti. Určite odporúčame sledovať náš web, sociálne siete a náš program,” vysvetlila tvorkyňa.

Vysoká návštevnosť

Baterkáreň ponúka svojim klientom rôzny program zostavený z workshopov, prednášok, či podporných skupín. Vďaka tomu sa tešia vysokej návštevnosti, a tak do úvahy prichádza otázka rozšírenia pracovných priestorov. “Veľmi rady by sme rozšírili charitatívnu časť Baterkárne, čím zároveň získame aj väčší priestor a komfort pre našich návštevníkov. Preto aktuálne chystáme crowdfundingový projekt,” uviedla Simona.

Na kurze šitia (zdroj: Baterkáreň Trnava)

Potreba zväčšenia sa však netýka iba miestností. Obohatia aj svoju ponuku podujatí. “Náš program bude plný praktických workshopov. Chystáme kurzy šitia či kváskovania. Budeme vyrábať mydlá či voskované obrúsky. Zakladáme si na pravidelnosti vymieňacích podujatí, aby sme si vypestovali návyk na vymieňanie (namiesto nakupovania) - preto - vždy raz do mesiaca “swapujeme” oblečenie pre dospelých či pre detičky, hračky, vymieňame stále knihy i kvety. Každý mesiac budeme pokazené veci opravovať,” informovala Hlaváčová.

Ako uviedli tvorkyne, potrebujú vytvoriť priestor pre Útulok vecí, Požičovňu vecí a charitatívny secondhand. Je to aj z toho dôvodu, že ich miestnosti pomaly kolabujú kvôli veľkému množstvu darovaných vecí. “Vytvára sa u nás komunita úžasných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nás dobíjajú energiou. Vymieňajú si u nás nie len veci, ale i názory či skúsenosti,” uviedla Hlaváčová.

Bolestivá zmena

Ich vysoká návštevnosť nepozostáva len z kurzov, či prednášok. Vychádza aj z toho, akým spôsobom tvorkyne k svojim klientom pristupujú a čo sa im predovšetkým snažia vštepiť. "My sme tu na to, aby sme to nielen šírili, ale aj pomáhali ľuďom sa zmeniť," vysvetlila Hlaváčová.

V Baterkárni sa snažia poukazovať na dôležitosť zmeny životného štýlu kvôli súčasnej ekologickej situácii. Zároveň si uvedomujú, že každá transformácia zvyku dokáže byť veľkým zásahom do života. “Snažíme sa nájsť si ku každému cestu a pomáhať ľuďom, pretože je to veľká zmena a tá môže byť bolestivá,” priblížila Reháková. Návštevníkom sa pokúšajú čo najlepšie vysvetľovať pravidlá zerowaste životného štýlu. Tvorkyne tvrdia, že to neznamená iba žiť bezobalovo. "Uvedomelo môžeme pristupovať ku všetkému v živote s tým, že pritom môžeme použiť sedliacky rozum a možno aj dobrovoľnú skromnosť," vysvetlila Reháková. "Nemusí to byť iba o odmietaní vecí, ale ide o hľadanie alternatívnych riešení,” doplnila.

(zdroj: Baterkáreň Trnava)

Menej je viac, menej vecí = psychická pohoda

Ako príklad je vhodné uviesť tradičný SWAP oblečenia, kníh alebo hračiek, ktorý sa v Baterkárni pravidelne vykonáva. "Na swape (výmene) nájdete pekné, nositeľné, čisté veci. Celkovo sa aj odporúča zbaviť sa vecí, ktoré len tak visia v skrini viac ako dva roky. Na druhej strane, nemať veľa vecí je veľmi dobré pre psychické zdravie. Návyk vymieňať a nenakupovať nové, opraviť alebo si požičať krásne prospieva aj ľudskej psychike," vysvetlila Hlaváčová.

Vzťah tvorkýň

Baterkáreň vznikla rukami Simony Hlaváčovej a Jany Rehákovej. Hoci dievčatá vedú spoločný podnik, navzájom sa obdivujú. Preto Hlaváčová tvrdí, že klienti sa môžu predovšetkým tešiť na Jankinu prácu. “Jankine znalosti o drogérii, domácnosti, ekologickom čistení či praní, chceme dostať medzi čo najširšie publikum. Preto chystáme skvelé a najmä praktické kurzy, ktoré bude Janka viesť. Keď budeme šikovné podarí sa aj e-book či dokonca praktické návody a videá,” vysvetlila.

Baterkáreň ponúka zmeny životného štýlu, ktoré dokážu byť spočiatku ťažké. Vždy je to však na ľuďoch. "Chodia sem jednotlivci, ktorí sú takýmto myšlienkam otvorení. Možno nevedia, čo a ako by mali robiť, ale minimálne sú ochotní o tom počúvať," opísala Reháková.

Doteraz sa nestretli s negatívnymi reakciami a čoraz viac sa stretávajú s názormi, že by sa Baterkáreň mala rozšíriť aj do iných miest. Okrem toho sa podľa tvorkýň u nich buduje skvelá komunita ľudí. “Snažíme sa ľuďom dávať priestor na to, aby zistili a našli, čo ich spája, než čo ich rozdeľuje,” vysvetlila Reháková.

Hoci sú zatiaľ iba v Trnave, tvorkyne tvrdia, že treba niekde začať. "Každý jeden čin je veľmi dôležitý v akomkoľvek smere," uzavrela Hlaváčová.