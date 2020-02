Derby v Trnave bez gólov. Spartak nepremnil penaltu

Jarná časť Fortunaligy odštartovala v Trnave najväčším slovenským derby, kedy domáci Spartak privítal odvekého rivala Slovan Bratislava.

16. feb 2020 o 16:58 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Vo výbornej atmosfére tvorenej oboma fanúšikovskými tabormi, vystrašilGreifa už v 11. sekunde zápasu Orlandić, ale jeho strele chýbala razancia. Odpoveď Slovana prišla v 10.minúte, ale prudký Holmanov center Bajrič neusmernil. S pribúdajúcim časom sa začala prejavovať kvalita Slovana a belasí držali loptu častejšie na svojich kopačkách, do šancí sa však nedostávalo ani jedno mužstvo. Taktický prvý polčas tak skončil bez šancí aj bez gólov.

V 47. minúte nariadil hlavný rozhodca pokutový kop v prospech domácich po súboji Bajriča s Orlandićom, loptu si na biely bod postavil Mitrea, ale zle kopnutú penaltu mu Greif zneškodnil. V 55. minúte musel byť zápas nachvíľu prerušený pre použitie pyrotechniky v sektore domácich fanúšikov. Taktický duel z oboch strán pokračoval aj po zmene strán.

V 65. minúte sa do obrovskej šance dostal Moha, ale vysoký center z opačnej strany na zadnú žrď miesto zakončenia poslal hlavou pred bránu, odkiaľ odkopol do bezpečia Mitrea. Na opačnej strane sa rovnako zachoval Tavares, ktorý si obhodil aj Greifa ale z uhla volil miesto strely prihrávku pred bránu, ktorá nebola úspešná.

V 81. minúte spálilobrovskú príležitosť Henty, ktorý z prvej poslal prudkú spätnú prihrávku od Mohu zvnútra šestnástky vedľa Rusovovej žrde. Na opačnej strane už dvíhal ruky nad hlavu po strele Tešija, ale Greif predviedol výborný zákrok, a tak sa derby skončilo bez gólov.

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 0:0

ŽK: 22. Yao, 60. Grendel - 35. De Kamps, 90. De Marco. Pred 11 128 divákmi rozhodoval Glova - Benko, Hrčka.

SPARTAK: Rusov -Moenza, Mitrea, Anthony - Yao (61. Tavares), Tešija, Grendel, Tzandaris, Pereira - Orlandič, Sobczyk (80. Vukojević). Tréner R. Chéu.

SLOVAN: Greif – Pauschek, Abena, Bajrić, De Marco – de Kamps, Nono – Holman (85. Dražić) – Daniel (75. Ratao)., Henty, Moha.

HLASY TRÉNEROV:

Ján Kozák ml., tréner Slovana: "V Trnave sme čakali ťažký derby zápas, čo sa aj potvrdilo. Hralo sa fyzicky, bol to taktický zápas. Musíme si dnes priznať, že súper bol bližšie k víťazstvu. My určite chceme a vieme hrať lepšie. Verím, že v ďalších kolách to ukážeme aj na ihrisku. Trnave prajem, aby postúpila do šestky a odohrali sme spolu takéto ťažké zápasy. V takejto atmosfére, ktorá k tomu patrí."



Ricardo Cheu, tréner Trnavy: "Videli sme krásny zápas, na ihrisku aj mimo neho. V takejto atmosfére chce hrať každý. Prispeli k tomu oba tábory fanúšikov. Ďakujem tiež, že sa hralo fair play. Bolo to ťažké, chceli sme vyhrať, lebo my ideme do každého zápasu s cieľom vyhrať. Dnes to vyšlo len na bod, ale ďakujem hráčom. Zápas sme zvládli taktickejšie ako súper, boli sme na Slovan dobre pripravení. Ak mal niekto dnes vyhrať, mal to byť Spartak. NA tento výkon musíme nadviazať v ďalších zápasoch."