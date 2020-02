Na podporu cestovného ruchu v regióne Piešťan rozdelili vyše 100-tisíc eur

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany podporila finančným príspevkom 28 tradičných, ale aj nových projektov.

16. feb 2020 o 15:31 SITA

PIEŠŤANY. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany rozdelila viac ako 100-tisíc eur na projekty, ktoré súvisia s rozvojom turizmu v regióne. Finančný príspevok získali tradičné podujatia, ale aj také, ktoré budú mať v tomto roku svoju premiéru.



O peniaze sa podľa riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej uchádzalo viac ako 40 projektov, vzhľadom na obmedzený rozpočet výberová komisia podporila 28 z nich. Celkovo podporí Rezort Piešťany úspešných žiadateľov čiastkou 108 500 eur. „Vo výbere uspeli už osvedčené, ale aj úplne nové piešťanské projekty.

Finančný príspevok pomôže napríklad organizátorom tradičného Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, kvetinového podujatia Victoria Regia, ale aj prezentácii tradičných umeleckých remesiel. Časť prostriedkov pôjde na organizáciu hudobného Festivalu Doda Šošoku alebo medzinárodného filmového festivalu Cinematik,“ povedala Nevolná. Otvorenie cyklistickej sezóny v Piešťanoch bude zasa úplne novým podujatím, ktoré získalo finančnú podporu. Jeho organizátor Andrej Krištof verí, že z tohto podujatia vznikne ďalšia zaujímavá tradícia.



„Aj keď sme niektorých žiadateľov finančne nepodporili, oslovíme ich so žiadosťou o ďalšiu spoluprácu. Máme totiž predstavu, ako by sme spoločne mohli vytvoriť nové produkty cestovného ruchu v našom regióne. Ďalšie projekty zasa posunieme iným organizátorom, pretože si myslíme, že by mohli spolu vytvoriť zaujímavý program, ktorý bude prínosom pre našu destináciu,“ dodala Nevolná.



Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany združuje 14 členov, sú medzi nimi mestá Piešťany a Vrbové, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, niekoľko obcí či piešťanských hotelov.