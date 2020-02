V nedeľu bude derby, rátajte s obmedzeniami

Policajti označili zápas za rizikový. Pripravené sú viaceré opatrenia.

14. feb 2020 o 16:24 Peter Briška

TRNAVA. V nedeľu sa hrá derby. Do Trnavy príde mužstvo Slovana Bratislava, polícia označila zápas za rizikový, pripravila viaceré bezpečnostné opatrenia.

Na nevyhnutne potrebný čas uzavrú Kollárovu ulicu. "Uzatvorenie plánujeme od 12.00 približne do 18.00 h, pričom toto obmedzenie sa môže meniť podľa vývoja bezpečnostnej situácie," napísala Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa. Ulica bude uzatvorená od križovatky Kollárova- – Hospodárska po vjazd do podzemných garáží City Areny. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd od Kollárovej ulice oproti vchodu do nákupného centra City Arena.

"Polícia žiada občanov, aby s týmito obmedzeniami rátali a svoj program si naplánovali tak, aby sa ich obmedzenia dotkli čo najmenej," uzavrela Kredatusová.