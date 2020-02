Dopravca skrachoval, chod letiska v Piešťanoch to nijako nezasiahne

Trnavský župan nám potvrdil, že krach leteckej spoločnosti nijako neovplyvní tohtoročnú sezónu.

14. feb 2020 o 13:18 Peter Briška

PIEŠŤANY. Turecká letecká spoločnosť AtlasGlobal, ktorá minulý rok zabezpečovala presun dovolenkárov z piešťanského letiska do tureckej Antalye, pred pár dňami vyhlásila bankrot.

Okamžite sa vynorili špekulácie, že krach dopravcu ovplyvní prevádzku letiska v Piešťanoch. Skontaktovali sme sa s Jozefom Viskupičom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja.

Nijako nezasiahne chod

„Jednoznačne, krach spoločnosti nijako nezasiahne naše letisko,“ potvrdil na úvod Viskupič.

O vzniknutej situácii vedia. „Cestovná kancelária ešte pred mesiacom uzavrela zmluvu s novým prepravcom,“ doplnil župan s tým, že zmluvy medzi letiskom a cestovnou kanceláriou sú platné.

Prečítajte si tiež Bez reflexných prvkov. Chodec skončil so zlomeninami Čítajte

Telefonicky sme sa spojili aj s konateľom cestovnej kancelárie Happy Travel. „O problémoch v tureckej leteckej spoločnosti AtlasGlobal, s ktorou sme lietali minulú sezónu, sme sa dozvedeli ešte v novembri,“ opísal Berkes s tým, že medzitým rokovali s ďalšími dopravcami a asi pred mesiacom uzavreli zmluvu s novým partnerom.

„Krach spoločnosti teda nemá na nasledujúcu dovolenkovú sezónu žiadny vplyv,“ upozornil konateľ cestovnej kancelárie. Navyše, dovolenkári môžu byť pokojní, všetky zájazdy sú totiž poistené proti insolventnosti.

Takže krach tureckého dopravcu nemá žiadny vplyv na piešťanské letisko, od mája do októbra sa bude odtiaľ lietať do Turecka, Egypta a premiérovo aj do izraelského Tel Avivu.

Podľa našich informácií prebiehajú ďalšie rokovania medzi krajom a leteckými spoločnosťami s cieľom pritiahnuť do Piešťan ďalšie letecké linky. Podľa župana je teraz prioritou kraja spojenie so západnou Európou.

Z Izraela

Z letiska Piešťany bude tento rok lietať aj pravidelná linka do izraelského Tel Avivu. Od mája do septembra bude letecká spoločnosť prevádzkovať tzv. "incomingové" linky - privážať zahraničných turistov.

V priebehu minulého roka, pre zvýšenie komfortu cestujúcich, letisková spoločnosť zrekonštruovala odletovú a zmodernizovala príletovú halu. Pribudol napríklad detský kútik, automaty s občerstvením, terasa, či pás na batožinu.

Okrem Trnavského samosprávneho kraja (59,31 %) sú ďalšími akcionármi v spoločnosti Letisko Piešťany mesto Piešťany (20,04 %) a ministerstvo dopravy (20,65 %).