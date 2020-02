V Medziháji radnica pripraví pozemky pre stovky rodinných domov

Trnava chce podľa primátora Petra Bročku na príklade tohto obytného súboru ukázať, že samospráva môže byť najlepší developer.

15. feb 2020 o 7:34 SITA

TRNAVA. Vedenie trnavskej radnice plánuje výstavbu stoviek rodinných domov v obytnom satelite Medziháj. Ide o územie, ktoré spája Trnavu a susedné obce Biely Kostol a Ružindol. Trnava chce podľa primátora Petra Bročku na príklade tohto obytného súboru ukázať, že samospráva môže byť najlepší developer. Hodnotu územia má zvyšovať fakt, že samospráva nebude v tomto prípade tlačená do maximálneho zisku na úkor kvality bývania.



V prvej fáze má byť v lokalite Medziháj vytvorených najmenej 250 parciel pre rodinné domy s pozemkami približne 700 metrov štvorcových. Časť územia má byť vyčlenená aj pre nízkopodlažné bytové domy. Tie by Trnava podľa Bročku stavala v prípade, ak by sa naplnili sľuby politikov o reálnej podpore nájomného bývania. Veľkou výhodou lokality Medziháj je, že stovky hektárov pozemkov patria mestu. Samospráva chce územie pripraviť na výstavbu a pozemky predávať jednotlivým stavebníkom.

„Pôjde nám o to, aby sme vytvorili príjemnú štvrť s veľmi vysokým štandardom bývania. Chceme tu pristupovať k urbanizmu zodpovedne – alejová výsadba, normálne stavebné konštrukcie, normálne šírkové parametre, žiadne 'ležaté králikárne',“ povedal Bročka. V lokalite sa počíta aj s občianskou vybavenosťou v podobe škôl, športových zariadení, obchodov alebo zariadenia pre seniorov. V Medziháji vidí Bročka aj zdroj budúcej finančnej nezávislosti mesta. „Dostaneme sa do bodu, keď nielenže nebudeme odkázaní na 'drobné' od štátu, ale budeme schopní investovať do náročnejších projektov,“ tvrdí primátor o očakávaných príjmoch z predaja stavebných pozemkov v tomto území.



Trnava má v tomto roku schváliť územný plán pre lokalitu, ktorý umožní naplniť víziu radnice o novom obytnom súbore Medziháj – sever. Mestské zastupiteľstvo v Trnave v tomto prípade už odsúhlasilo povolenie na spracovanie zmeny územného plánu.