Spartak chce najskôr prvú šestku, potom Európu. Predaných zatiaľ 6500 lístkov

Spartak Trnava vstupuje do jarnej časti s cieľom prebojovať sa do prvej šestice. Ak sa mu to podarí, svoj cieľ povýši na prebojovanie sa do Európskej ligy.

13. feb 2020 o 14:38 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Klub to oznámil na predsezónnej tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili tréner Ricardo Chéu, kapitán mužstva Erik Grendel a športový riaditeľ klubu Andrej Kostolanský,

Na úvod tréner mužstva Ricardo Chéu vyjadril spokojnosť s prípravou aj s príchodom nových hráčov. Potešili ho aj výsledky, ktorým však podľa vlastných slov veľký význam nepripisuje.

"Všetci vieme, že náš tím prešiel zmenami. Počas prípravy pribudlo do mužstva veľa tvári, napriek tomu sa cieľ nezmenil a chceme sa dostať do prvej šestky," rozhovoril sa Chéu a pokračoval:

"Hľadali sme riešenia, ako to dosiahnuť. V prestupovom období bolo ťažké a náročné nájsť vhodných kadnidátov, ktorí by zapadli do mužstva. Teraz si myslím, že sa nám to podarilo a hráči zvýšili konkurencieschopnosť a kvalitu. Myslím si, že máme silu a môžeme každý týždeň bojovať o víťzstva. V príprave sme dosiahli pozitívne výsledky, ale tie nie sú v tomto období až tak dôležité."

Všetci traja hráči

Spartak počas jesene trápilo hlavne zakončenie. Vedel si vypracovať šance, ale s ich premieňaním to bolo horšie. Útočníkom číslo jeden v jesennej časti bol pre trénera Ricarda Chéu Alex Sobczyk, ktorý sa presadil vo Fortunalige päťkrát. V príprave sa zasa darilo Orlandičovi, ktorý sa dokázal presadiť trikrát a ďalším do záolohy je Yao. Podľa slov trénera si však vie predsatviť na trávniku všetkých naraz.

"Môžu hrať všetci traja veďla seba. Každý je rozdielny. Nevidím problém, aby hrali naraz. Sobczyk dokázal, že môže hrať sám alebo vo dvojici. Yao je čistý krídelník a Orlandič je klasický "hroťák", silny v osboných súbojoch, vie si získať priestor v šestnástke a je aj dobrý hlavičkár. Viem si predstaviť, že nastúpia aj všetci traja naraz," vysvetloval ďalej Chéu.

Náročný test

Spartak prešiel viacerými zmenami a prišiel aj o obrancov, keďže Záhumenský je preradený do juniorky, Mesík odišiel do Nordsjelandu a Lovat do Slovana. Na novozloženú obranu tak čaká náročný test. Musí hneď na úvod čeliť najepšiemu útoku v lige, ktorému však bude chýbať Andraž Šporar. Napriek tomu sa tréner Chéu nebojí zloženia obrany.

"Okrem Mitreu pribudli do defenzívy ďalši traja noví hráči. Majú svoju kvalitu, ale musia ju ukázať na ihrisku. Jakuba Krča by ste mali poznať všetci. Anthony Izuchukwu má veľký potenciál, je rýchly, agresívny a do budúcna nám môže veľmi pomôcť. Joel Pereira prišiel z Nikózie, kde bojoval o titul. Kvalitu majú, ale je otázne, ak sa predvedú na ihrisku v Trnave. Tu je totiž vždy špecifická atmosféra v porovnaní so Slovenskom. Zápas so Slovanom považujem za veľmi dobrý test."

Príchody náročné a ukončené

Počas zimnej prestávky prišli do Trnavy hlavne zahraniční hráči, a tak sa športový riaditeľ klubu AndrejKostolanský nevyhol ani tejto otázke.

"Je to zapríčinené viacerými faktormi. Nie je jednoduché hľadať hráčov v zimnej pauze. Ako som v lete povedal, je ťažké priviesť kvalitného Slováka v rozumnom veku a za rozumné peniaze. Som v kontakte s viacerými takýmito hráčmi, ale títo hráči majú úplne odlišné predstavy o tom, ako to v Spartaku je. To by ste museli zažiť. Ja však verím, že cez letnú prestávku sa niečo zmení," tvrdil s presvedčením Kostolanský.

Celkovo prišlo do Trnavy desať nových hráčov, ale konečná to byť nemusí, aj keď Kostolanský je skôr presvedčený, že áno.

"Príchody sú na 99% ukončené a môžem povedať, že všetci hráči, ktorých sme chystali, pretože skauting bol dlhodobý, prišli v predstihu a teda na začiatok prípravy. Až na Pereiru a Tzandarisa. Ja verím, že každý z tých chalanov je výborný a majú na to, aby sa presadili a zdravo budú bojovať o základnú zostavu.

Aby Spartak napredoval

K slovu sa dostal aj kapitán mužstva Erik Grendel, ktorý si nových spoluhráčov pochvaľuje.

"Čo sa týka nových hráčov, myslím si, že zapadli dobre. Charakterovo aj po futbalovej stránke nám môžu pomôcť. My sa im budeme snažiť uľahčiť adaptáciu. Priniesli potrebnú kvalitu a konkurenciu. Ide nám o to, aby Spartak napredoval a to je podstatné. Myslím si, že lepší zápas na úvod jari si ani nemôžeme priať. Bude to mať náboj a hrá sa o veľa. Obaja potrebujeme body. Čaká nás pekný zápas a už sa na neho teším."

Ako Grendel, tak ani Ricardo Chéu sa nevyhli otázke o odchode Lucasa Lovata do konkurečného Slovana Bratislava.

"Ja mu len môžem popriať veľa zdravia a veľa šťastia, neviem, čo viac k tomu dodať," odkázal bývalému spoluhráčovi Grendel.

"Pre mňa bol Lovat na svojom poste najlepší keď tu bol. Teraz odišiel a pre mňa sú najlepší Krč a Pereira. Taký je skrátka futbalový život," nechal sa počuť Chéu.

Derby zápas sa blíži a Spartak hlási do dnešného dňa predaných zhruba 6500 lístkov.



Káder Spartaka:

Dobrivoj Rusov (gk), Dominik Takáč (gk), Matúš Turňa, Jozef Menich, Bogdan Mitrea (ROM), Oliver Burian (U19), Martin Gamboš, Matej Jakúbek, Marko Tešija (CRO), Erik Grendel, Alexander Horvát, Yusuf Bamidele (NIG) (U19), All. Godhinho (BRA) (U19), Tavares Dos Santos (BRA), Alex Sobczyk (AUT).

Príchody:

Ľuboš Kamenár (gk), Anthony Izuchukwu (NIG), Joel Pereira (POR), Jakub Krč, Malkolm Moenza, Theofanos Tzandaris (GRE), Dijan Vukojevič, Petar Orlandić (MNG), Štefan Molnár, Yan Michael Yao (CIV).

Juniori (preradenie):

Timotej Záhumenský (zr.).

Hosťovanie:

Marko Kelemen (ViOn), Kristián Mihalek (Pohronie).

Odchody: Kub. Yilmaz (AUT) (Bolusp.), Emir Halilovič (BIH) (Bolusp.), Lucas Lovat (BRA) (ŠK), Joao Diogo (POR) (Estoril), Petr Bolek (CZE) (Karviná), Filip Dangubič (CRO) (…). Filip Oršula (D. Tbilisi), Peter Urminský (St.Mirren), Ivan Mesík (Nordsjealand).