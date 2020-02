V Malom Berlíne na Nádvorí majú smelé plány

Priestor chcú dať aj študentom, prídu zaujímaví hostia.

13. feb 2020 o 10:05 Kristína Filová

TRNAVA. Nezávislé kultúrne centrum Malý Berlín prichádza do roka 2020 s novými plánmi. Jedným z nich je zavedenie kurátorského programu v Čepan Gallery na trnavskom Nádvorí alebo uplatnenie rezidenčného programu. Malý Berlín zároveň nezabudol ani na väčšie podujatia a festivaly, ktoré sa tu konali aj počas minulého roka.

Čepan Gallery na Nádvorí čakajú tento rok zmeny. Tvorcovia by ju chceli doplniť o kurátorský program. Nová galéria bola spustená v septembri 2019 a Michal Klembara, riaditeľ Malého Berlína, uviedol, že by mohla slúžiť na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich kurátorov.

“Vyberali sme ich počas jesene v otvorenej výzve z pomedzi študentov a čerstvých absolventov Katedry dejín a teórie umenia a Katedry výtvarnej pedagogiky Trnavskej univerzity. Každý z troch účastníkov programu pripraví s našou plnou technickou, produkčnou a finančnou podporou počas roka výstavu v Čepan Gallery, dostane mentora a absolvuje odborné vzdelávanie formou prednášok, či seminárov,” vysvetlil riaditeľ.

Nový rezidenčný program

Ďalším plánom je zavedenie, tzv. rezidenčného programu, ktorý by pozostával z pobytov zahraničných umelcov. “Radi by sme rozbehli rezidencie. Tie by mali umožniť zahraničným umelcom tri mesiace žiť a tvoriť v Trnave a zapojiť sa tak aj do miestneho diania a nadviazať spolupráce s miestnymi umelcami. Mohlo by to byť veľké oživenie aj našej vlastnej práce,” uviedol Klembara.

Rezidencie chceli rozbehnúť už začiatkom roka, ale zatiaľ sa im nepodarilo získať na to plný rozpočet. Riaditeľ však odhaduje, že prvý umelec by mohol prísť ešte pred začiatkom leta.

Zabudnutí trnavskí autori

To však nie sú jediné plány Malého Berlína. Klembara informoval, že počas roka sa vrátia k väčším podujatiam alebo festivalom, medzi ktoré patrí festival spisovateľov Ypsalon, festival hudby a videa YouTopia, festival televíznych seriálov Pilot alebo GameDays.

Okrem toho pre návštevníkov majú už teraz pripravený program či ďalšiu výstavu umenia. “Pred pár dňami sme napríklad otvárali v Synagóge - Centre súčasného umenia výstavu súčasného fínskeho umenia Entrotopia 2.0, ktorú sa rozhodne oplatí vidieť. Návštevníkov by mohla zaujať aj výstava Trnavskí typografi, ktorú otvárame 18. februára v Čepan Gallery. Prinesie tvorbu dávno zabudnutých trnavských autorov,” povedal Klemabara.

Výrazná osobnosť prvýkrát na Slovensku

Malý Berlín sa ako kultúrne centrum zameriava na rôzne časti publika. Prispôsobuje im svoj program či spôsob komunikácie. Rovnako dôležité je obsahové zameranie, ktoré v ich prípade nie je úplne komerčné. Zameriavajú sa na veci, ktoré dokážu byť náročnejšie aj po diváckej stránke a môžu slúžiť aj na vzdelávanie.

Klembara uviedol ako príklad ich zameranie po hudobnej stránke. Venujú sa hudbe 21.storočia, ktorá ešte podľa jeho slov, nemá úplne vytvoreného diváka.

“V apríli nás zas čaká koncert amerického avantgardného hudobníka Williama Basinského, ktorý patrí medzi najvýraznejšie mená tej naozaj súčasnej hudby. Na Slovensku bude vystupovať po prvýkrát,” informoval riaditeľ.

A je tu zas

Tešiť sa môžu aj literárni nadšenci. Do Malého Berlína príde významný nemecký spisovateľ. “V máji k nám vďaka spolupráci s Goethe Insitut zavíta nemecký spisovateľ Timur Vermes, ktorý napísal známy román A je tu zas, ktorý sa dočkal aj úspešného filmového spracovania,” povedal Klembara.



Toto sú programové plány Malého Berlína do roka 2020. Riaditeľ kultúrneho centra zároveň uviedol, že ich nečakajú veľké zmeny, ale vždy sa dá niečo vylepšiť. “Stále pracujeme na vylepšeniach, či už v programe, alebo v našich priestoroch. V úvode roka sme napríklad dopĺňali nové rampy pre divadelné svetlá i samotné svetlá. Tento mesiac zas chceme prerobiť foyer. Snažíme sa priebežne zapracovávať spätnú väzbu, ktorú dostávame od účinkujúcich a od divákov,” povedal Klembara.

Hoci majú v Malom Berlíne ciele do budúcna stanovené, chcú sa aj naďalej držať podstaty kultúrneho centra, venovať sa kultúre a umeniu v celej svojej šírke.