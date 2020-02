Derby klope na dvere. Slovanisti pocítia, že hrajú v Trnave

154. ligové derby

Obdoba derby pražských „S” Slavia – Sparta je na Slovensku derby Spartak – Slovan. Na ligovej scéne od roku 1939 napísalo doteraz 153 duelov. Akákoľvek iná cifra uvádzaná v médiách nie je pravdivá. V pôvodnej lige na Slovensku do roku 1944 je bilancia derby TŠS Trnava – ŠK Bratislava: 10 • 2 • 0 • 8 • 12:35. V nasledujúcej čs. lige do leta 1993 je bilancia Spartak – Slovan: 74 • 29 • 15 • 30 • 79:101. V obnovenej slovenskej lige až doteraz je štatistika derby Spartak – Slovan: 69 • 15 • 20 • 34 • 70:102. Spolu to dáva sumár: 153 • 46 • 35 • 72 • 161:238. K týmto číslam by bolo možné ešte pridať vzájomnú bilanciu oboch rivalov v Slovenskom pohári: 21 • 5 • 8 • 8 • 22:33.