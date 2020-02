Víťazkou EMPIRE Women’s Indoor 2020 je Ruska Sofia Lansereová

Prvý hardový turnaj EMPIRE Women’s Indoor 2020 s dotáciou 25 000 USD, ktorý sa konal v klube TC EMPIRE Trnava od 3. do 9. februára 2020, ovládla 19-ročná ruská tenistka Sofia Lansereová.

12. feb 2020 o 10:07 (LEO)

TRNAVA. Sofia Lansereová hrala vo finále dvojhry s Macedónčankou Linou Gjorčeskovou, ktorú zdolala za 50 minút 6:2, 6:3. Ruska pôsobila v súboji o titul odvážnejšie, sebavedomejšie a využila ponúknuté šance. Na Macedónčanke sa prejavila aj únava, keďže účasť v hlavnej súťaži EMPIRE Women’s Indoor 2020 si musela vybojovať v dvojkolovej kvalifikácii.

Siedmy zápas v rade

Medzi inými vyradila Macedónčanka aj Slovenky Vivien Juházsovú a Viktóriu Morvayovú. Ale na Rusku Lansereovú už nestačila.

(zdroj: IVAN KOPČÁNI)

„Bol to pre mňa v Trnave už siedmy zápas v rade. To je už veľa stretnutí a dnes som sa ani necítila dobre. Súperka hrala veľmi dobre a chcela by som jej zagratulovať k titulu,“ povedala krátko po finále Lina Gjorčesková, ktorá získala vďaka finálovej účasti 30 bodov do rebríčka WTA a 2107 amerických dolárov.

„Som rada, že som bola v klube TC EMPIRE, som tu prvýkrát. Izby sú blízko kvalitných kurtov. Máme všetko, čo potrebujeme. Je tu skvelá reštaurácia,“ dodala Macedónčanka.

Druhé finále, prvý triumf

Sofia Lansereová hrala vo finále dvojhry na EMPIRE Women’s Indoor už druhýkrát. Pred dvomi rokmi v ňom podľahla Detiucovej, ale teraz si triumf nenechala ujsť.

„Cítim sa skvele. Som veľmi šťastná, že som to dokázala. Dnes to bolo náročné aj preto, že som včera v semifinále zvíťazila až v treťom rozhodujúcom sete v tajbrejku tesne 12:10. Som rada, že dnes mi to vyšlo v dvoch setoch,“ hovorila šťastná víťazka Lansereová. Ruska si vybojovala 50 bodov do rebríčka WTA a 3935 amerických dolárov.

V nedeľu 9. februára sa skončil prvý turnaj EMPIRE Women’s Indoor 2020, ale už v pondelok odštartoval druhý turnaj s tou istou dotáciou, pričom sa bude hrať najprv kvalifikácia dvojhry.

Vo štvorhre aj triumf Češky

Vo štvorhre sa z celkového triumfu tešila česko-rumunská dvojica Kolodziejová-Paarová, ktorá zdolala rusko-ukrajinský pár Kanová-Požnichirenková dvakrát 6:1, 6:1.

„Hrám po zranení, skoro rok som nebola na súťažných dvorcoch. Je to pre mňa po operácii zápästia jeden z prvých turnajov a prvá 25-tisícka. Očakávala som, že to bude ťažké. V prvom kole som zdolala Maďarku Bondarovú, čo bol solídny výsledok. V druhom kole som už prehrala s Ruskou Kanovou, to bolo horšie. A čo sa týka debla, som rada, že sme ho vyhrali. Myslím si, že sme hrali dobre, boli sme spolu prvýkrát v debli. Je to pekný úspech," povedala pre www.tcempire.sk po víťaznom finále Kolodziejová, ktorá zhodou okolností hrala pred rokom tiež v Trnave vo finále debla práve proti rumunskej spoluhráčke a vtedy prehrala.