Odpad zo skládky rozfúkalo po okolí, cyklista natočil video

Silný vietor narobil veľký neporiadok v okolí trnavskej skládky. Kontaktovali sme správcu.

12. feb 2020 o 11:09 Peter Briška

TRNAVA. O rozfúkanom odpade po okolí mestskej skládky na Zavarskej nás informoval náhodný okoloidúci. Bol sa tam previesť na bicykli a natočil aj video, ktoré nám prostredníctvom Faceboo-u preposlal. Vyzerá to tam ako po "apokalypse".

Vo svojom podnete spomenul aj to, že spoločnosť FCC, ktorá skládku prevádzkuje, by to mala všetko čo najskôr upratať.

„Bolo by fajn nato upozorniť, pretože to nie je po prvýkrát, čo im odtiaľ rozfúkalo „bordel“,“ napísal Filip B. na náš Facebook.

Podľa jeho slov to tam majú zrejme nedostatočne zabezpečené. „Za odvoz smetí platíme nemalé peniaze a pýtajú stále viac. Tak by si tú robotu mohli robiť aj poriadne,“ skonštatoval v závere svojho podnetu. S otázkami sme sa obrátili na spoločnosť FCC, vedeniu sme poslali aj video.

Takto to vyzeralo. (zdroj: (FB))

Zamestnanci FCC už dali všetko do poriadku. (zdroj: FCC)

Už to vyčistili

FCC zareagovala okamžite, na miesto vyslali svojich zamestnancov. „Denne sledujeme a vyhodnocujeme varovania SHMÚ pred silným vetrom, ako aj ďalšie meteorologické výstrahy. Monitorujeme tak riziko úletov, následne ich stav, aby sme boli v prípade potreby pripravení okamžite zahájiť ich zber,“ napísala Zuzana Dvoráková, hovorkyňa spoločnosti FCC.

Ako dôvod označila silný nárazový vietor, ktorý potrhal záchytné siete. „Tie už sú opravené a v teréne od začiatku pracuje denne 4-5 pracovníkov. Starostlivosť o čistotu v okolí skládky pokladáme za našu povinnosť,“ dodala s tým, že v poslednom období evidujú na celom Slovensku výraznú zmenu počasia sprevádzanú extrémne silnými vetrami.