Peniaze z fondov Európskej únie pomohli zlikvidovať skládku odpadu v Kútoch

Skládka komunálneho odpadu pri obci Kúty dlhých 25 rokov znečisťovala životné prostredie. Škodlivé látky z odpadu vplyvom dažďa vsakovali do podzemných vôd a v podobe výluhov sa vyplavovali aj na povrch. Dnes je už situácia iná. Na mieste znečistenia je vodná plocha pre rybárov.

10. feb 2020 o 8:36 Peter Matula

Obec Kúty sa mohla vďaka peniazom z eurofondov vysporiadať so skládkou komunálneho odpadu. Tá sa nachádzala asi pol kilometra od obce, na území s prvým stupňom ochrany. Dnes je už našťastie táto čierna škvrna minulosťou.

Skládku odpadu v katastrálnom území obce Kúty založili ešte za čias komunizmu, presnejšie v roku 1975. Nachádzala sa v bývalej ťažobnej jame, kde sa kedysi na stavebné účely ťažil štrkopiesok. Do okolia jamy, v ktorej sa nachádzala asi tri metre hlboká voda, sa vozil komunálny odpad, ktorý vyprodukovali obyvatelia Kútov.

Bez zadlženia obce

Obec Kúty sa ešte za čias pôsobenia starostky obce Márie Macejkovej v roku 2009 rozhodla túto problémovú skládku zlikvidovať. Bez pomoci Európskej únie by sa to ale nepodarilo. Z eurofondov, cez operačný program Životné prostredie, bolo na uzatvorenie a rekultiváciu tejto záťaže na životné prostredie využitých viac ako 2 milióny eur, takmer 250-tisíc eurami prispel štát z vlastného rozpočtu a viac ako 123-tisíc eur zaplatila obec. „V prípade, ak by nám nepomohla Európska únia a museli by sme si likvidáciu platiť sami, došlo by k významnému zadĺženiu obce, čo by malo negatívny vplyv na jej rozvoj. Nemohli by sme realizovať ďalšie rozvojové projekty, museli by sme zvýšiť dane a miestne poplatky,“ povedala vtedajšia starostka Macejková.

Skládka poškodzovala krajinu

Výsledok uzatvorenia a rekultivácie skládky? Zníženie negatívnych vplyvov skládky odpadov na životné prostredie, ktoré sa na mieste prejavovali dlhých 25 rokov. Ukladanie odpadu sa postupne prejavovalo aj priesakmi znečistených zrážkových vôd do podložia, čím sa kontaminovali podzemné vody v okolí obce. Skládka tiež šírila znečistenie ovzduším, negatívne sa jej vplyv prejavoval aj vyplavovaním výluhov škodlivých látok do povrchových vôd, čo ohrozovalo okolitú faunu i flóru.

Miesto na relax

Dnes je situácia oproti minulosti diametrálne odlišná. Uzavretie a postupná rekultivácia skládky odpadu pomohli tomuto miestu k regenerácii. V súčasnosti sa na jej mieste nachádza jazierko, ktoré má onedlho slúžiť na zážitkový rybolov. „Naši rybári si dnes prenajímajú okolité obecné pozemky a na tomto mieste chystajú rekreačný rybolov systémom chyť a pusť,“ informuje súčasný starosta Kútov Branislav Vávra.

Nevysporiadané pozemky

Pôvodným zámerom obce v čase prípravy projektu rekultivácie skládky bola aj výsadba zelene a výstavba parku v okolí niekdajšej skládky. Ten tam však zatiaľ ešte nestojí.

„Problémom sú nevysporiadané pozemky. Ak sa nám podarí tento problém vyriešiť, budeme sa snažiť získať financie aj na realizáciu tohto zámeru, teda parku v okolí jazierka,“ uzatvára starosta Kútov.