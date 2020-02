Džudo: Trnavské nádeje bodovali v Pezinku

Počas tretieho januárového víkendu sa v Pezinku uskutočnilo 1. kolo olympiády prípraviek, na ktorom nechýbal ani Judo klub Trnava.

6. feb 2020 o 14:41 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Celkovo sa v Pezinku za Judo klub Trnava predstavilo na tatami osemnásť džudistov, ktorí v konkurencii viac ako sto pretekárov vybojovali trinásť medailí.

V supermini kategórii U9 sa Trnavčania predviedli naozaj famózne a odniesli si kompletnú zbierku medailí, a teda zlato, striebro, bronz aj nepopulárne štvrté miesto.

Z najcennejšieho kovu sa tešil Mirko Petre, ktorý vo svojej kategórii do 18 kg nedal svojim súperom šancu. V rovnakej kategórii do 18 kg, ale medzi dievčatami, sa z druhého miesta tešila Katka Masárová a zbierku doplnila bronzom v kategórii do 24 kilogramov Adelka Bachratá. Trošku smoly mal Damián Lenhart, ktorý zostal tesne za pódiom, no obsadil aj tak výborné štvrté miesto.

Odvaha a chuť víťaziť

V kategórii mini U9 „cinkli“ pre Trnavu dva kovy. Striebornú medailu si vybojoval vo váhovej kategórii do 24 kilogramov Sebastián Polák a z bronzu sa tešil Matúš Krivosudský, ktorý sa presadil v kategórii do 25 kilogramov. V tej istej skupine si vybojoval piate miesto aj Filip Danišovič. Podľa slov predsedu klubu Jozef Šípoša nechýbala chlapcom hlavne odvaha a chuť víťaziť.

Ovládnutie pódia

Ako kategórie rástli, na rad prišli aj mini žiaci U11, kde Trnavčania len ťažko hľadali premožiteľov. Svedčí o tom suverénny triumf Nicolasa Mittera po perfektnom výkone vo váhovej kategórii do 30 kilogramov, kde nenašiel premožiteľa. Jedného však našiel Oliver Herceg, a tak si v hmotnostnej kategórii do 38 kilogramov odniesol druhé miesto, rovnako ako Nelka Blašková.

Rovnako ovládli najvyššie stupienky aj trnavskí džudisti z kategórie mladších žiakov.

Ronald Valkovič, napriek tomu, že zápasil o váhu vyššie, nenašiel premožiteľa a medzi šesťdesiatkilovými súpermi jasne triumfoval. Dominik Blaško si v nižšej váhovej kategórii vybojoval druhé miesto a ďalšie dva kovy – konkrétne striebro a bronz, pridali Sofia Tomášiková, respektíve Leona Luptáková.

Odvaha zápasiť

Medzi staršími žiakmi si po druhé miesto dokráčal Jakub Porubčan a výborné súboje zviedol v kategórii nad 73 kilogramov aj Dávid Kočnár.

„Všetkým chcem poďakovať za úžasné výkony. Pretekárom z prípravky za bojovnosť a odvahu, že nastúpili na zápasy a nebáli sa zápasiť aj so skúsenejšími pretekármi. Pokročilí zabojovali tiež úspešne. Som rád, že sme sa takto predviedli a že naša práca s deťmi pomaly prináša ovocie,“ zhodnotil turnaj predseda klubu Jozef Šípoš.

VÝSLEDKY

SuperminiU9

1. Mirko Petre (do 18 kg)

2. Katka Masarová (do 18 kg)

3. Adelka Bachratá (do 24 kg)

4. Damián Lenhart (do 23 kg).



Mini U9

2. Sebastian Polák (do 24 kg)

3. Matúš Krivosudský (do 25 kg)

5. Filip Danišovič (do 25 kg)

Mini žiaci MU11

1. Nicolas Mitter (do 30 kg)

2. Oliver Herceg (do 38 kg)

2. Nelka Blašková

Mladší žiaci MU13

1. Ronald Valkovič (do 60 kg)

2. Dominik Blaško (do 46 kg)

2. Sofia Tomášikova (do 36 kg)

3. Leona Luptáková (do 52 kg)



MU15

2. Jakub Porubčan (do 50 kg)

Dávid Kočnár (MU15 +73 kg)