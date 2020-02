Útok v centre Trnavy. Polícia hľadá svedkov

Polícia vyšetruje prečin ublíženia na zdraví a výtržníctvo, ku ktorému došlo v centre Trnavy.

6. feb 2020 o 8:39 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Dvaja muži prechádzali po Štefánikovej ulici, kde po nich začala pokrikovať skupina osôb. Následne na nich fyzicky zaútočili a mužov zranili. Jeden z poškodených vyhľadal ošetrenie v nemocnici, kde mu zistili poranenie hlavy a tváre.

Polícia v tejto súvislosti pátra po totožnosti svedkov, ktorých zachytili mestské kamery a mohli by prispieť k objasneniu udalosti. Ak ste niekoho na fotkách spoznali, dajte nám to vedieť buď na linku 158 alebo nám napíšte do súkromnej správy na našej FB stránke.