Rútil sa v protismere na R1. Skončil v rukách polície

Vodičovi namerali takmer 2 promile alkoholu v krvi.

5. feb 2020 o 12:00 Peter Matula

TRNAVA. Polícia zadržala muža, ktorý včera v noci ohrozoval vodičov na rýchlostnej ceste R1. Viacerí vodiči zareagovali správne a ihneď kontaktovali linku 158. Informuje o tom krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky ho s autom Ford Fiesta zaregistrovali na rýchlostnej ceste, ako sa rúti v protismere do mesta Trnava.

Vozidlo zablokovali a vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol. V dychu mu namerali 0,87 mg/l čo je 1,81 promile. "53- ročný Bratislavčan policajtom povedal, že chcel ísť tankovať do Trnavy a keď na rýchlostnej ceste zistil, že zle odbočil, tak to stočil do protismeru. Policajti ho predviedli na policajnú stanicu," povedala Linkešová. Polícia vyšetruje tento prípad ako prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.

Zákon stanovuje v tomto prípade trestnú sadzbu až do troch rokov.

"Polícia dôrazne žiada vodičov, aby nebrali alkohol za volantom na ľahkú váhu. Aj v tomto prípade nebolo od nešťastia ďaleko. Myslite na následky skôr, ako začnete konať," upozorňuje Linkešová.