Trnavská radnica chce získať na Pracháreň grant vo výške 910-tisíc eur

Budova je národnou kultúrnou pamiatkou, pochádza z obdobia okolo roku 1500. Už niekoľko rokov nie je využívaná a postupne chátra.

5. feb 2020 o 7:58 SITA

TRNAVA. Trnava sa bude uchádzať o grant vo výške 910-tisíc eur z tzv. Nórskych fondov na rekonštrukciu a revitalizáciu historickej budovy Prachárne. Tá je národnou kultúrnou pamiatkou. Mesto Trnava by sa na spolufinancovaní projektu podieľalo čiastkou 48-tisíc eur.

Po obnove momentálne chátrajúcej budovy by v nej malo nájsť svoj domov novovzniknuté detské divadlo, časť priestorov by využívalo susediace Divadlo Jána Palárika. Na prízemí sa ráta s kaviarňou, ktorá by pripomínala tradíciu Mliečneho baru v tomto priestore, v pivnici by mala byť vináreň so stálou expozíciou o histórii vinárstva a vinohradníctva v regióne.

Najmä pre rodiny s deťmi

Partnermi Trnavy v tomto náročnom projekte budú Trnavský samosprávny kraj a Divadlo Jána Palárika, celkové výdavky naň sú odhadované na 2,8 milióna eur. „Realizáciou projektu príde k naplneniu spoločných cieľov vo verejnom záujme v oblasti kultúry, ktorými sú dostatočný počet divadelných produkcií pre deti do 15 rokov, vzdelávanie a voľnočasové programy pre rodiny s deťmi, mládež a ďalšie cieľové skupiny,“ píše sa v dôvodovej správe k predloženiu žiadosti o grant.

Niekdajší sklad pušného prachu

Budova Prachárne pochádza z obdobia okolo roku 1500. Jej dnešný názov pripomína jednu z jej historických funkcií, pretože v minulosti slúžila ako sklad pušného prachu a materiálu pre delové gule. Pred sto rokmi ju Trnavčania volali Smékalov dom, pretože tam mal svoje priestory obchodník Smékal. Samospráva budovu pred štvrťstoročím zrekonštruovala a otvorila v nej niekoľko gastroprevádzok. Neskôr priestory prenajala súkromným firmám, tie priestory v nej zničili. Už niekoľko rokov nie je táto národná kultúrna pamiatka v najlukratívnejšej lokalite Trnavy využívaná, postupne len chátra.