Vďaka práci sa cítia viac užitoční a sebavedomí

3. feb 2020 o 9:16 Peter Briška

TRNAVA. Za čo považujú zamestnanie zdravotne hendikepované osoby, čo pre nich znamená pracovať, ako to na nich vplýva sme sa spýtali Ivana Karbulu, primára psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave.

Čo znamená podľa vás možnosť zamestnať sa pre hendikepovaných?

- Zdravotné postihnutie predstavuje nielen medicínsku, ale i sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje život dotyčného človeka. Dosah tejto situácie je nielen na osobu so zdravotným postihnutím, ale i jeho rodinu a celú spoločnosť.

Zdravý človek uspokojuje svoje potreby sebarealizácie v pracovnej oblasti. A práve zdravotné postihnutie často znižuje príležitosť nájsť si prácu. Preto chránené dielne primárne slúžia na pomoc zdravotne postihnutým v ich osobnostnom raste.

Ako to podľa vás na nich vplýva?

- V chránenej dielni majú ľudia možnosť nadviazať množstvo nových kontaktov, stretávať sa s inými ľuďmi, nebyť sám so svojím zdravotným postihnutím. Môžu si vytvárať formálne a neformálne vzťahy, čím získavajú inú sociálnu skúsenosť ako v rodine alebo medzi priateľmi vo svojom voľnom čase. Sociálna integrácia v danom zamestnaní je významným determinantom psychickej pohody a duševného zdravia.

V čom im to najmä pomáha?

- Prínos chránenej dielne je zaistenie sociálneho kontaktu a začlenenia sa do pracovného života jedinca so zdravotným postihnutím. Dochádza u neho k naplneniu sebarealizácie, zlepšeniu sociálnych i manuálnych zručností, posilnenie sebadôvery a sebaistoty.

Daný človek sa takto začlení do society pracujúcich, na základe čoho sa posilní jeho sebavedomie a užitočnosť, ktoré sa vplyvom zdravotného postihnutia výrazne znížilo.

Mal by podľa vás štát vytvárať viac takýchto príležitostí?

- Určite áno, zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, ich návrat do spoločnosti a normálneho života s pracovným uplatnením by mal byť prioritou vo všetkých vyspelých krajinách.