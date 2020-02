Peter Šimek: Paraglajding ma úplne pohltil

Najkrajšia je sloboda a vzťah s prírodou.

1. feb 2020 o 18:45 Kristína Filová

TRNAVA. Trnavčan Peter Šimek (28) je na prvý pohľad bežný človek. Aj jeho život bol pomerne jednoduchý, kým sa neocitol medzi oblakmi vďaka paraglajdingu. Vtedy zistil, akú silu dokáže mať príroda, či ako chutí sloboda.

Paraglajdingu sa venuje približne päť rokov a dostal sa k tomu vďaka bývalému zamestnaniu. Pracoval ako konštruktér a vytváral zariadenia práve pre tento šport. Šimek o sebe tvrdí, že spočiatku bol mestský typ človeka a paraglajdingu sa dlho vyhýbal, ale všetko sa zmenilo po jednom lietaní. "Akonáhle som to vyskúšal, celé ma to pohltilo," priznáva paraglajdista. Zároveň na tomto športe obdivuje, že nemá žiadne limity. "Aj sedemdesiat alebo osemdesiatroční ľudia lietajú, ale majú bezpečnejšie krídla. V Amerike to je úplne bežné."

Vznikol v Európe

Paraglajding pôvodne vznikol v Európe a je tu rovnako populárny. Šimek uviedol, že na Slovensku je približne tisíc aktívnych paraglidistov. "Na našom území je to viac utláčané, pretože výbava je relatívne drahá a určite to nie je šport pre každého,” objasnil.

Rovnako to neznamená, že by tento šport bol určený výlučne pre adrenalínových nadšencov. "Paraglajdisti sú veľmi pokorní ľudia. Nevyhľadávajú extrémny adrenalín, to by jazdili na motorke. Skôr ich baví byť v prírode. Pri akrobatickom lietaní na paraglajde je adrenalínu najviac," povedal Šimek. Ľudia môžu súťažiť v štyroch kategóriách: Cross country, hike and fly, akrobacia a presnosť pristátia.

Strach je v poriadku

Hoci sa paraglajdingu venuje už dlhšie, podľa jeho vlastných skúseností nie je adrenalín dobrou predzvesťou. "Ak sa vyskytne počas lietania, tak je to zlé, lebo to je zväčša nejaká nebezpečná situácia. Nie je na škodu cítiť strach, ale skôr treba mať rešpekt." Trnavský paraglajdista zároveň pripustil, že aj po jeho skúsenostiach sa u neho niekedy prejavia obavy. To ho však nezastavilo a svoju záľubu v tomto športe posunul na vyšší level. Od roku 2019 začal súťažiť.

Hrajte a vyhrajte Hráme o rodinné vstupy do Aquaparku! Čítajte

Súťažné lietanie

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí umiestnenie sa na Eiger Tour 2019 vo Švajčiarsku. "Umiestnil som sa na siedmom mieste pričom konkurenciu predstavovali najskúsenejší piloti na svete," povedal Šimek. Išlo o súťaž, počas ktorej museli závodníci za štyri dni precestovať približne stošesťdesiat kilometrov, pričom mohli používať len "paraglide" alebo vlastné nohy. „Trať viedla cez viaceré horské chaty vo švajčiarskych Alpách, kde si súťažiaci museli spraviť fotku ako dôkaz, že na danej chate boli,“ opísal priebeh súťaže. Zúčastnil sa aj na podobnej súťaži v Českej republike, na ktorej získal tretie miesto.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/d20vyy0zPQs

Letel stovky kilometrov

Šimek uviedol, že na všetky súťaže sa treba kontinuálne pripravovať. "Minulý rok v zime som bol v Austrálii, kvôli lepšej príprave na letnú súťažnú sezónu. Podmienky na lietanie v Austrálii umožňujú lietať naozaj ďaleko, podarilo sa mi tam urobiť let dlhý tristodvanásť kilometrov za približne deväť hodín,“ opísal svoju prípravu. Pri tomto kontinuálnom lietaní je podľa neho dôležité vyhľadávať stúpavé prúdy, ktoré paraglidista nachádza pomocou sledovania oblakov či pohybu stromov. "Človek tu je veľmi závislý od meteorológie a stavu prírody," priblížil.

Napriek dôkladnej kontinuálnej príprave môže dôjsť k úrazom. Šimek opísal svoje nešťastné pristátie v Indii, kde si uvedomil ďalšie dôležité aspekty. "Fyzicky som sa pri paraglajdingu nezranil skoro vôbec, okrem Indie. Bol som príliš unavený a človek pritom musí byť zdravotne a mentálne pripravený. Dôležitá je rovnako čistá myseľ," opisuje svoje skúsenosti.

Vzťah s padákom

Paraglajding prináša možnosť nazerať sa na svet z inej perspektívy. Hoci sa Šimek venuje rôznym športom, tento ho očaril najviac. "Pre mňa je to veľká sloboda. Môžem pristáť na miestach, kam by som inak peši liezol niekoľko hodín či dní. Môžem tu využiť silu prírody, aby som sa dostal z bodu A do bodu B a zároveň cestovať," objasňuje Šimek.

Medzi paraglajdistom a jeho padákom vzniká isté puto. Spočiatku je športovec voči kusu látky nedôverčivý. Šimek opísal, že človek je prvých tridsať hodín v miernych obavách, ale vďaka pribúdajúcim skúsenostiam ho to môže postupne pohlcovať. "Ľudia sú na tom dosť závislí," zhodnotil.

Vedia však túto závislosť pochopiť aj ich skutočné partnerky? "Málokedy dokážu pochopiť, ako to človeka ťahá na oblohu a prečo by išiel lietať. Je veľmi zriedkavé, aby boli dvaja ľudia rovnako zapálení pre tento šport," objasnil.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/SqtzzJ2H0c4

Partnerka ho podporuje

Avšak partnerka ho podporuje a precestovali spolu aj vďaka paraglajdingu niekoľko krajín. "Najviac sa mi páčilo v Nepále, najmä kvôli veľmi milým ľuďom a majestátnym Himalájam. Ale každá krajina má svoje čaro. Nemôžem povedať, že by som sa niekde necítil dobre. Len na Indiu mám horšie spomienky," priznal sa paraglajdista.

Šimek navštívil najviac krajín v Európe, keďže práve odtiaľto pochádza táto vášeň, ale rovnako bol aj v Amerike či Austrálii. Tvrdí, že by bol takto schopný precestovať celý svet. "Ak by som mal neobmedzený rozpočet na cestovanie za paraglajdingom, napríklad na motorke alebo v obytnom aute by ma to bavilo asi donekonečna.“

Precestovať celý svet by sa dalo, ale čo tak sa dostať na vrchol sveta - Mount Everest? "Pozrel by som sa tam určite rád, zletieť odtiaľ dole na padáku by bolo super. Viem, že ľudia odtiaľ už štartovali v tandeme. Ale cesta k horolezectvu je celkom dlhá a zatiaľ mám k tomu rešpekt," uviedol Šimek.

Zároveň dodal, že by chcel pokračovať so súťažným paraglajdingom a dostať sa na najlepšie súťaže, medzi ktoré patrí Red Bull X-Alps. "Dostal sa tam tento rok jeden Slovák po veľmi dlhej dobe a je to človek, ktorý lieta skoro každý deň. Žije najmä zo sponzoringu vďaka paraglajdingu a horolezectvu. Treba tomu obetovať naozaj všetko," objasnil.

Rodná Trnava

Paraglajding predstavuje predovšetkým slobodu a spojenie s prírodou. Trnavčan však priznal, že aj keď rád lieta v oblakoch po celom svete, vždy sa rád vráti do svojej domoviny. "To je na tom to najlepšie, mne už je po mesiaci všade dlho a vždy sa rád vrátim domov za priateľkou a blízkymi ľuďmi," vyjadril svoje pocity. Aj keď je v oblakoch slobodný a spokojný, tvrdí: "Doma je doma."