Od leta 1993 hralo za Spartak v slovenskej lige doteraz 105 zahraničných hráčov z týchto 34 krajín – 26 Česko, 14 Brazília, 9 Srbsko, 6 Chorvátsko, 4 Bosna a Hercegovina, 4 Rakúsko, 4 Senegal, 3 Pobrežie Slonoviny, 2 Argentína, 2 Čierna Hora, 2 Francúzsko, 2 Gruzínsko, 2 Holandsko, 2 bývalá Juhoslávia, 2 Nemecko, 2 Nigéria, 2 Španielsko a 17 krajín malo zastúpenie po jednom hráčovi – Anglicko, Benin, Guinea, Irán, Kamerun, Macedónsko, Mali, Malta, Mexiko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Surinam, Turecko, Ukrajina a USA.

Tridsiatou piatou krajinou je Švédsko. Z tohto škandinávskeho štátu prišli hneď dvaja hráči – z Norrby IF stredopoliar Dijan Vukojevič (nar. 12. 9. 1995) a z Dalkurd FF obranca Malkolm Moenza (15. 11. 1993). Akú futbalovú stopu zanechajú v Trnave?

Odchovanci Spartaka vo svete

V posledných rokoch sa po dovŕšení seniorského veku presúvajú najlepší hráči Spartaka namiesto na pár rokov do ligového áčka do zahraničných klubov. Spomenieme posledných piatich. Obranca Kristián Koštrna hral v anglickom Wolverhamptone a cez DAC sa dostal na hosťovanie do Dinama Bukurešť. Obranca Matej Oravec (dal gól Anderlechtu v EL) sa cez Podbrezovú a DAC dostal do amerického klubu Philadelphia Union. Brankár Peter Urminský prestúpil do škótskeho mužstva FC St. Mirren a obranca Ivan Mesík do dánskeho FC Nordsjaelland. Piatym a najmenej známym je obranca Šimon Kozák, ktorý hral krátko v Anglicku za Southampton a po návrate na Slovensko prestúpil do Zemplína Michalovce. Žiaľ, taká je dnešná doba a výsledok práce našich manažérov.

Kamenár štvrtý raz v spartakovskej bráne

Ľuboš Kamenár (nar. 17. 6. 1987) mal premiéru v trnavskej bráne na jar 2004 ešte pred dovŕšením 17-tich narodenín. Šancu mu dal vo víťaznom zápase 3:0 doma s Dubnicou tréner Vladimír Ekhardt, keď vystriedal Mareka Čecha. Na jeseň 2004 nastúpil Ľuboš v prvých štyroch kolách a Spartak ho predal do Petržalky. Neskôr sa dostal do francúzskeho FC Nantes, odkiaľ prišiel na hosťovanie na jar 2012 a pod vedením trénera Pavla Hoftycha odchytal 12 stretnutí. Druhý návrat bol v sezóne 2015/16 a v nej devätnásť štartov v lige.

Celkovo si tak Kamenár pripísal na svoje konto 36 zápasov v trnavskej bráne a súčasne 50 % úspešnosť, keď si v 18-tich dueloch udržal čisté konto. Koľko zápasov a čistých kont pribudne Kamenárovi počas jari?