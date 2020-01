Vo Vrbovom odmietajú dovoz rádioaktívnych odpadov zo zahraničia

Názory miest a obcí v okolí Jaslovských Bohuníc na budúcnosť jadrovoenergetickej lokality sa naďalej rozchádzajú.

28. jan 2020 o 13:55 SITA

VRBOVÉ. Mesto Vrbové v okrese Piešťany nesúhlasí s dovozom zahraničných rádioaktívnych odpadov na spracovanie do Jaslovských Bohuníc, ani s rozšírením kapacít spaľovne tohto odpadu.

Proti je aj primátor Piešťan

Vyplýva to z uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom, za ktoré hlasovali všetci prítomní poslanci.

Podľa viceprimátora Štefana Kubíka reagovali na výzvu ministerstva životného prostredia, aby sa vyjadrili k zámeru Jadrovej a vyraďovacej spoločosti (JAVYS).

Spoločnosť plánuje výrazne zvýšiť kapacity na spracovanie rádioaktívnych odpadov v tejto lokalite. Vrbové leží približne 15 kilometrov od Jaslovských Bohuníc.



S dovozom zahraničných rádioaktívnych odpadov nesúhlasí ani primátor Piešťan Peter Jančovič, ani starostovia viacerých ďalších obcí z okolia Piešťan.

Viaceré obce zvýšenie kapacity schvaľujú

Naopak, obce Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dubové a Nižná súhlasia so zvýšením kapacity spaľovne Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti v prípade dodržania ich podmienok.

Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, ktoré reprezentuje približne 120 samospráv, tiež nie je proti.

V memorande sa s JAVYS dohodlo na krokoch, ktoré by viedli k novelizácii zákona o Národnom jadrovom fonde tak, aby z neho mohlo čerpať finančné prostriedky aj toto združenie samospráv. Ak by sa podarilo zákon zmeniť, do miest a obcí by mohli prísť značné finančné prostriedky.



JAVYS plánuje výrazne zvýšiť kapacitu technológií na spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach.

Spoločnosť garantuje dodržiavanie limitov

V prípade ich spaľovania z terajších 240 na 480 ton, v prípade lisovania zo 420 na 1 000 ton a v prípade tavenia kovových rádioaktívnych odpadov z 1 000 až na 4 500 ton ročne.

Zverejnený zámer predpokladá tiež dovoz rádioaktívnych odpadov na spracovanie zo zahraničia. Malo by ísť o 12 percent zo všetkých spracovávaných odpadov, po spracovaní by opäť odchádzali do krajiny pôvodu.



Dovoz odpadu zo zahraničia vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS Vladimír Švigár rentabilitou technologických a spracovateľských liniek.

Spoločnosť by podľa neho v prípade spracovávania akéhokoľvek odpadu garantovala dodržiavanie všetkých predpísaných limitov.