Tretí Nigérijčan v áčku Spartaka

Prinášame vám zopár zaujímavých čísiel a noviniek "z kuchyne Spartaka".

25. jan 2020 o 12:03 MIKI

V doterajšej histórii trnavského futbalu hrali v prvej lige dvaja hráči z Nigérie. Prvým bol útočník Peter Nworah, ktorý nastúpil v deviatich stretnutiach bez streleného gólu. Druhým bol stredopoliar Musefiu Ashiru, ktorého bilancia je ešte slabšia – 5/0. Teraz v zime k nim pribudol stopér Anthony Izuchukwu (nar. 3. 11. 1997), mládežnícky reprezentant tejto africkej krajiny do 23 rokov. Podarí sa mu prekonať chudobnú bilanciu jeho rodákov? Pre úplnosť dodávame, že na jeseň hral v juniorke Spartaka aj 20-ročný Nigérijčan Josiah Chukwudi.

Krč v Trnave po 24 rokoch

Zo Senice prišiel do Trnavy aj ľavý obranca Jakub Krč (nar. 2. 9. 1997). Jeho 43-ročný otec Peter odohral za Spartak v slovenskej lige 5 stretnutí. Ako prvý mu dal šancu v lige na jar 1994 Justín Javorek – v Prievidzi pri prehre 0:1 a doma s Nitrou 2:1. Ďalšie tri zápasy odohral na jeseň 1996 pod vedením Karola Peczeho – doma s Dubnicou 4:1, v Dunajskej Strede výhra 3:1 a doma so Žilinou 3:1. Do streleckej listiny sa tento stredopoliar v Trnave nezapísal. Vylepšiť trnavskú bilanciu otca Petra Krča sa rozhodne pokúsi syn Jakub Krč.

Druhý Yao v Spartaku, štvrtý hráč z CIV

Jedným z nových spartakovcov, ktorý letel dodatočne na sústredenie do tureckého Beleku, je stredopoliar Yann Michael Yao z Pobrežia Slonoviny (CIV). Do Trnavy prišiel z estónskeho klubu Paide Linnameeskond. V Spartaku hralo doteraz trio hráčov z tejto africkej krajiny – Daniel Soune Soungole (1/0), Privat Kouakou Yao (2/0) a Issa Ahmed Koro Koné (62/19). Zmluvu s Bílimi Andelmi podpísal na dva a pol roka, a tak bude mať zrejme šancu napodobniť v štatistike Kora Koného.