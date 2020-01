Európske hlavné mesto kultúry? Trnava zvažuje opätovnú kandidatúru

Mesto sa uchádzalo o titul aj v roku 2013.

22. jan 2020 o 15:28 TASR

TRNAVA. Mesto Trnava nateraz zvažuje, či zopakuje svoju kandidatúru na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) na rok 2026.

Prvýkrát sa oň uchádzalo pre rok 2013, kedy sa stali víťazmi Košice. Hovorkyňa mesta Veronika Majtánová pre TASR uviedla, že v súčasnosti sa radnica snaží získať viac informácií, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o kandidatúre.

Kladné aj záporné stránky

"Na jednej strane ide o veľmi zaujímavú možnosť, ktorá by naše mesto výrazným spôsobom posunula vpred, na druhej strane však so sebou nesie riziko, že finančné výdavky, ktoré budú investované do prípravy na kandidatúru, vyjdú nazmar, pokiaľ mesto titul nezíska," doplnila Majtánová.

Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na predkladanie prihlášok na EHMK v Slovenskej republike na rok 2026 v decembri 2019. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul musia prihlášky zaslať najneskôr do 31. októbra 2020.

Mesto už kandidovalo

Prečítajte si tiež: Kraj výrazne zredukoval plány s kreatívnym centrom Čítajte

Svoju kandidatúru pre rok 2013 pripravovala Trnava od roku 2007, vedúcim projektu bol vtedajší hovorca mesta, dnes riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho Pavol Tomašovič.

Nosnou myšlienkou kandidatúry bola Trnava - križovatka kultúrnych a vzdelávacích ciest, čo podľa neho môže pretrvať aj pre prípadnú ďalšiu kandidatúru.

Silnejšie kultúrne podhubie

Oproti predchádzajúcemu obdobiu má, ako konštatoval, Trnava teraz oveľa silnejšie kultúrne podhubie, medzičasom vzniklo kultúrne centrum Malý Berlín a kultúrne aktivity popri tradičných inštitúciách vyvíja rad nových občianskych zoskupení.

"Projekt vtedy počítal s prebudovaním objektu na Hlavnej 17 na centrum kultúrneho diania," povedal Tomašovič pre TASR. Získané financie, ktoré sa k titulu EHMK viažu, by boli vtedy mestu výrazne pomohli vybudovať kultúrnu infraštruktúru.

Trnava má potenciál

Prečítajte si tiež: Múzeum vlani navštívilo takmer 20-tisíc ľudí Čítajte

"Hoci napokon titul Trnava nedostala, publikácia k prezentácii našej kandidatúry bola vyhodnotená vtedy ako najkvalitnejšia," uviedol.

Potenciál byť jeden rok Európskym hlavným mestom kultúry podľa Tomašoviča v Trnave jednoznačne je, pôsobí v nej rad tvorivých mladých ľudí, nastúpila ďalšia generácia. "

Prichádzajú s novými nápadmi. A aj keby ani nová kandidatúra nevyšla, vidím vhodnú príležitosť využiť vstupy jednotlivých partnerov na vypracovanie koncepcie kultúry do budúcna," dodal.