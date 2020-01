Hodiny na mestskej veži v Trnave merajú čas už 290 rokov

Obyvatelia i návštevníci Trnavy majú možnosť vidieť, ako fungujú hodiny na mestskej veži.

18. jan 2020 o 15:52 TASR

TRNAVA. Obyvatelia i návštevníci Trnavy majú možnosť vidieť, ako fungujú hodiny na mestskej veži. Komentovaný výstup na vežu s hodinárom Karolom Nemčekom, ktorého rodina sa už storočie stará o hodinový stroj, pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism pri príležitosti 290. výročia osadenia hodinového stroja.

"Bolo to v roku 1729 a bol už v poradí druhý, prvý inštalovali v roku 1590. Pochádzal z dielne významného hodinára Franza Langa. Funguje dodnes, a to bez akéhokoľvek elektrického pohonu. Jeho hnacou silou sú už generácie ruky pánov trnavského času z rodu Nemčekovcov," uviedla riaditeľka OOCR Michaela Sendeková. Počas výstupu na mestskú vežu si mohli účastníci vyskúšať natáčanie hodín a dozvedeli sa detaily o tom, ako hodinový stroj funguje.

O stroj sa starajú dvaja

Karol Nemček sa o stroj stará posledných osem rokov so svojím otcom. "Hodinový stroj má tri časti, každú z nich poháňa závažie. Starajú sa oň vždy dvaja ľudia. V minulosti túto dvojicu tvorili spravidla otec so synom. Tým, že hodiny idú nepretržite, je nevyhnutné, aby bol jeden z hodinárov vždy prítomný v meste," vysvetlil Nemček. Jeho rodina si podľa neho odovzdáva hodinársku prácu z generácie na generáciu. "Mojou prácou je minimálne raz za 24 hodín prísť, skontrolovať hodiny, natiahnuť ich, ak je potrebné aj namazať, skontrolovať časti stroja i budovu," povedal Nemček.

Ručná práca

Mechanizmus hodín je podľa slov hodinára úžasný v tom, že jednotlivé kolečká i súkolia stroja sú vykované. "Nie je to žiadna sústružnícka práca, fréza. Sú tam vidieť aj odchýlky niekoľko milimetrov, nie je to presné, no napriek tomu všetko krásne funguje, zapadá do seba," tvrdí Nemček. Napriek tomu ho vedia hodiny na mestskej veži ešte vždy prekvapiť. "Občas sa objavia také fantómové chyby. Hodiny úplne bez príčiny meškajú, alebo utekajú dve či tri minúty. Ja sa s tým trápim, nenájdem príčinu. A na druhý deň idú presne s odchýlkou možno štyri, päť sekúnd," povedal hodinár.