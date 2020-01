Do modernizácie ciest v Trnavskom kraji pôjde sedem miliónov eur

V rozpočte Trnavského samosprávneho kraja na rok 2020 je zaradená aj rekonštrukcia cesty na Koniarekovej a Zavarskej ulici v Trnave.

14. jan 2020 o 13:53 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj má v rozpočte na tento rok vyčlenených 19,5 milióna eur na starostlivosť o cesty II. a III. triedy. Z tejto čiastky je 12,5 milióna eur určených na bežnú údržbu ciest a 7 miliónov na ich rekonštrukcie, modernizáciu a zlepšenie dopravno – technického stavu. Za tieto peniaze má kraj v pláne obnoviť viacero úsekov ciest v celkovej dĺžke 22 kilometrov.

Cestári by mali obnoviť spolu 30 úsekov ciest vo všetkých okresoch kraja, vrátane desiatich mostov. Vyplýva to z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. V pláne sú investície do ciest napríklad v Topoľníkoch, Dunajskej Strede alebo Trsticiach v južnej časti kraja, do mostov v Špačinciach v susedstve krajského mesta, nový asfalt by mala dostať cesta Prietrž – Osuské na Záhorí, ako aj niektoré úseky ciest v Skalici. Lepších ciest by sa mali dočkať aj vodiči v Trnave, v rozpočte je zaradená modernizácia cesty na Bernolákovej, Koniarekovej a Zavarskej ulici, ktorá je známa priečnymi trhlinami a nerovnosťami.



Trnavský samosprávny kraj má vo vlastníctve takmer 1 600 kilometrov ciest, z toho 525 kilometrov tvoria cesty II. triedy a vyše tisíc kilometrov cesty III. triedy. Na týchto cestách sa nachádza aj 387 mostov.