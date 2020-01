Zeleneč ovládol turnaj o Pohár predsedu ObFZ Trnava. Pozrite si fotky

V Mestskej športovej hale v Trnave sa uskutočnil 19. ročník zimného turnaja O pohár predsedu ObFZ Trnava.

13. jan 2020 o 22:47 Martina Radošovská

TRNAVA. Po minuloročnom držiteľovi pohára z Bieleho Kostola spoznal turnaj nového víťaza, ktorým sa po suverénnych výkonoch stal Zeleneč. Na celom turnaji nenašli premožiteľa a po finálovom zápase s Modrankou zdvíhali nad hlavy víťazný pohár.

Jasný favorit aj dramatické zápasy

Prvá skupina v zložení Zeleneč, Pečeňady, Kátlovce, Madunice a Slovenská Nová Ves priniesla divákom presne to čo očakávali. Nechýbalo množstvo gólov, vyhrotené situácie či dramatické zápasy až do záverečných sekúnd. Favoriti skupiny, ktorými boli šiestoligisti zo Zelenča a Pečeňád svoju rolu v turnaji potvrdili. Už v úvodnom stretnutí Zeleneč zdolal vysoko súpera zo Slovenskej Novej Vsi s výsledkom 9:0 a postupne zdolával aj ostatné mužstvá v skupine.

Následne sa Maduniciam podarilo zaskočiť Pečeňady, keď im nedovolili pripísať si do tabuľky plný počet bodov a po remíze 1:1 si body delili. Napriek tomu si Pečeňady aj vďaka víťazstvám nad Kátlovcami a Slovenskou Novou Vsou vybojovali miestenku do zápasu o tretie miesto.

Medzi najzaujímavejší moment A-skupiny nepochybne patrilo meranie síl medzi Zelenčom a Pečeňadmi. Od úvodnej minúty sa na oboch stranách striedali šance, no vedenia sa ujal Zeleneč gólom Dovičiča v 3. minúte. Pečeňady si následne vytvorili sľubnú šancu, ale Gottstein pekným zákrokom Zeleneč podržal. Z oboch strán sa hral rýchly a ofenzívny futbal.

(zdroj: Martina Radošovská)

Ďalší gól na seba nenechal dlho čakať a v 6. minúte zvýšil vedenie Zelenča Martin Formanko. Následne si „Linč“ opäť vytvoril gólovú príležitosť, ktorú však zastavila žrďka. V 10. minúte stretnutia sa k slovu dostali aj Pečeňady, ktoré znížili gólom Zubčáka na 1:2, no ešte v tej istej minúte zakončil peknú kombinačnú akciu do brány Pečeňád opäť Dovičič. Ten istý hráč v 16. minúte spečatil svoj hetrik ako aj víťazstvo Zelenča na 1:4.

Výsledky A skupiny:

Zeleneč – Slovenská Nová Ves 9:0 (Benkovský 2, Tibenský 2, Bednárik, Bánovec, Gottstein, Horváth, Dovičič)

Pečeňady – Madunice 1:1 (Izakovič – Bojaj)

Kátlovce – Zeleneč 0:7 (Bartovič 2, Horváth 2, Karol, Benkovský, V. Formanko)

Slovenská Nová Ves – Pečeňady 4:7 (Čarnogurský 2, Novák 2 – Zubčák, Gubala, Kaľuha, Drudy, Halás, Šaradín, Belokostolský)

Madunice – Kátlovce 0:1 (Gajarský)

Pečeňady – Zeleneč 1:4 (Zubčák – Dovičič 3, M. Formanko)

Slovenská Nová Ves – Kátlovce 5:9 (Plavucha, Gergely, Helbych, Lukovič, Husty – D. Sliva2, Gajarský 2, Pavlík 2, Maška, M. Sliva, R. Hlavatovič)

Zeleneč – Madunice 4:1 (Benkovský 2, Horváth, Karol – Slovák)

Kátlovce – Pečeňady 4:5 (D. Sliva 2, Šimončič, Hupka – Kaľuha 3, Antal, Šaradín)

Madunice – Slovenská Nová Ves 4:1 (Slovák 2, Dzuro, Rak – Racek)

Tabuľka:

1. Zeleneč 4 4 0 0 24:2 12b

2. Pečeňady 4 2 1 1 14:13 7b

3. Kátlovce 4 2 0 2 14:17 6b

4. Madunice 4 1 1 2 6:7 4b

5. Slov. N. Ves 4 0 0 0 4 10:29 0b

Skupinou prešla bez prehry Modranka

V druhej skupine, ktorá bola v zložení Cífer, Zavar, Modranka, Veľké Orvište, Veľké Kostoľany sa stala jednoznačným lídrom Modranka, ktorá za sebou nechala mužstvá zo šiestej ligy. Už úvodný zápas skupiny priniesol prekvapenie, keď si Zavar s Kostoľanmi po remíze 2:2 delili body.

(zdroj: Martina Radošovská)

V nasledujúcom stretnutí sa dokázala Modranka popasovať s Cíferom, čím naznačila, že je veľkým ašpirantom o boj vo finále. S jednoznačným výsledkom 6:0 si pripísala víťazstvo nad V. Orvišťom aj 4:2 nad Kostoľanmi. So Zavarom sa Modranka dostala do rýchleho vedenia po góloch Rakického a Mackuru. Na to síce zareagovali aj Zavarčania a znížili Ďurišom, no Karol opäť zvýšil na 1:3. Následne sa strhla gólová prestrelka, za Zavar znížil opäť Ďuriš a na 3:3 dokonca vyrovnal Oláh. To však na zisk bodu nestačilo, pretože Modranka po góloch Gumbíra a Zvolenského zvíťazila a rovnako ako Zeleneč nenašla v skupine premožiteľa.

Zaujímavou konfrontáciou bol nepochybne zápas Cífera so Zavarom. Hneď v úvodnej minúte otvoril skóre Ďuriš a Zavar sa tak dostal do vedenia 0:1, napokon však víťazstvo 4:2 vybojoval Cífer.

Výsledky B skupiny:

Zavar – V. Kostoľany 2:2 (Ďuriš, Sudin – Zemko 2)

Cífer – Modranka 1:2 (Kolenič – Mackura, Gergely)

Veľké Orvište – Zavar 3:9 (Sumer 2, Filip – Sudin 3, Oláh 2, Burčiar, Vyskoč, Beňo, Jurovatý)

Veľké Kostoľany – Cífer 2:7 (Krivošík, Zemko – Paštiak 3, Kolenič, Juhasz, Kupkovič, Krutý)

Modranka – Veľké Orvište 6:0 (Gumbír 2, Rakický, Gergely, Šaštinský, Karol)

Cífer – Zavar 4:2 (Kolenič, Krutý, Slabý, Paštiak – Ďuriš, Sudin)

Veľké Kostoľany – Veľké Orvište 6:0 (Ondrášik 2, Porubský, Daniška, Zemko, Mačica)

Zavar – Modranka 3:5 (Ďuriš 2, Oláh – Rakický, Mackura, Karol, Gumbír, Zvolenský)

Veľké Orvišťe – Cífer 2:4 (Habán, Daniš – Magdolen, Kolenič, vlastný, Roman)

Modranka – Veľké Kostoľany 4:2 (Gabriel, Križan, Lančarič, Gergely – Uhlík, Mačica)

Tabuľka:

1. Modranka 4 4 0 0 17:6 12b

2. Cífer 4 3 0 1 16:7 9b

3. Zavar 4 1 1 2 16:12 4b

4. V. Kosoľany 4 1 1 2 12:11 4b

5. V. Orvište 4 0 0 0 4 5:25 0b

Zväz oceňoval jubilantov aj mládež

Po základných skupinách prišla prestávka, počas ktorej sa oceňovalo. Ako prvým odovzdal zväz ceny mladým reprezentantom, ktorí sa v Prievidzi úspešne kvalifikovali na turnaj Pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa odohral v Považskej Bystrici. Trnavský výber tu v bohatej konkurencii vybojoval prvé miesto.

Medzi ocenenými boli: Adrián Malovec (V. Kostoľany), Marek Drobný a Sebastian Daniš (obaja Boleráz), Matúš Hrubý (Hrnčiarovce), Oskar Ondriaš (Modranka), Filip Nemček, Lukáš Moncman a Šimon Vavro (všetci Zeleneč), Alex Nádaský (J. Bohunice), Alesandro Halás, Volodymyr Mykultsia, Daniel Páleník, Filip Zachar (všetci V. Orvište), Dominik Levarský (Slávia Trnava). Trénerom výberu bol Michal Konček, asistentom Róbert Polakovič a vedúcim mužstva Jaroslav Sloboda.

Po úspešných hráčoch prilšli na rad aj ocenení jubilanti: Viliam Pulman (70 rokov), dlhoročný funkcionár TJ Družstevník Dechtice, Ján Zárecký (70 rokov), dlhoročný rozhodca, delegát SFZ, ZsFZ a ObFZ Trnava, ako aj vedúci mládežníckych výberov SFZ a člen komisie rozhodcov ZsFZ, Jozef Galbavý (60 rokov), člen VV ObFZ a dlhoročný funkcionár FK Krakovany, Juraj Bielik (50 rokov), dlhoročný funkcionár TJ Slovan Ostrov a člen Volebnej komisie ObFZ Trnava, Bystrík Tomly (50 rokov), dlhoročný funkcionár ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou, Milan Kvinta (70 rokov), dlhoročný funkcionár TJ Slovan Červeník.

Záver prestávky priniesol losovanie domácich tímov vo štvrťfinále pohárovej súťaže Bestrent Cup-u. Súťažné dvojice boli určené podľa pavúka, rovnako ako v predchádzajúcich kolách. Z dvojice Zavar – Majcichov/Kátlovce (zápas medzi Majcichovom a Kátlovcami sa ešte neodohral), sa stal domácim celkom Zavar.

Zo súťažnej dvojice Cífer – Zeleneč/B. Kostol (rovnako sa zápas ešte neodohral), bude mať výhodu domáceho prostredia Cífer. Z dvojice Madunice – Leopoldov sa štvrťfinálový zápas odohrá na štadióne v Leopoldove a v dueli Siladice – Veľké Orvište budú domácim celkom Siladice. Štvrťfinále je na programe 8. marca.

Zápas o 3. miesto

Úvodné minúty stretnutia priali Cíferu, ktorý sa ujal vedenia Paštiakom. Následne si Pečeňady vytvorili peknú gólovú príležitosť, no Páleník podržal mužstvo a navyše Kolenič zvýšil na 2:0. V ďalších minútach sa opäť podarilo Páleníkovi zneškodniť Zubčákovu šancu, no na strelu Belokostolského už nestačil – 2:1. V 5. minúte zápasu prišla nečakaná strela Orlického, ktorý zvýšil na 3:1. Divokú gólovú prestrelku s napätím sledovalo množstvo divákov. Krutý zvýšil, no Zubčák hneď upravil na 2:4.

(zdroj: Martina Radošovská)

Následne sa opäť presadil Krutý, no znížil Kaľuha – 5:3. Po akcii s Koleničom zvýšil Paštiak na 3:6, tu sa však šťastena od Cífera odvrátila a slova sa ujali Pečeňady. V 14. minúte sa presadil Gubala, na čo Pečeňady vycítili príležitosť a na súpera zatlačili. O minútu neskôr sa zápas aj s gólom Belokostolského pekne zdramatizoval a s vyrovnávajúcim gólom Antala v 18. minúte si už nikto z hľadiska netrúfol tipnúť víťaza.

Keďže šance v záverečných minútach zostali na oboch stranách nevyužité, o víťazovi musel rozhodnúť penaltový rozstrel, v ktorom Cífer ťahal za kratší koniec. Nepriaznivý začiatok zápasu sa Pečeňadom napokon podarilo priviesť do víťazného konca.

Cífer - Pečenady 6:6, na pok. kopy 1:2 (Krutý 2, Paštiak 2, Orlický – Belokostolský 2, Zubčák, Kaľuha, Gubala, Antal)

Finále prinieslo vyvrcholenie turnaja

Postupne sa turnaj dostal do najočakávanejšieho momentu dňa, kedy si vo finále zmerali sily Zeleneč a Modranka. Rovnako ako predošlý zápas, aj finále začalo vo vysokom tempe. Už v prvej minúte otvoril skóre Bartovič, ktorý dostal Zeleneč do vedenia 1:0. Následne sa presadil Benkovský na 2:0, no presadiť sa podarilo aj Modranke, ktorá Zvolenským znížila na 2:1.

Pekným gólom pokračoval Babic, ktorý zvýšil na 3:1. Po tomto góle prišlo vylúčenie na strane Modranky za úmyselné hranie rukou, čo Zeleneč potrestal Karolom – 4:1. V 12. minúte znížil na 4:2 Novota peknou strelou, ktorá aj s pomocou žrde skončila v bráne Zelenča. Napriek tomu, že Modranka mala ešte niekoľko šancí, ďalšieho gólu sa nedočkala, naopak za Zeleneč skórovali Horváth a Babic, ktorí uzavreli výsledok na konečných 6:2.

Víťaz turnaja ŠK Slávia Zeleneč (zdroj: Martina Radošovská)

Zeleneč – Modranka 6:2 (Babic 2, Horváth, Karol, Benkovský, Bartovič – Zvolenský, Novota)

1. miesto: ŠK Slávia Zeleneč, 2. miesto: FO ŠK Modranka, 3. miesto: ŠK 2011 Pečeňady

Individuálne ocenenia:

Najlepší hráč: Daniel Benkovský (Zeleneč)

Najlepší brankár: Dominik Bango (Modranka)

Najlepší strelec: Adrián Paštiak (Cífer)

Ďalší ročník sa opäť tešil z bohatej návštevnosti divákov, najmä finalisti mali v hale početné zastúpenie. Svojou návštevou turnaj poctili aj predseda ZsFZ Ladislav Gádoši či člen Výkonného výboru SFZ a slovenský futbalový tréner Dušan Radolský.

V závere turnaja sa okrem predsedu ObFZ Trnava Vladimíra Hracha poďakoval nielen za dobrú atmosféru na turnaji, ale aj za spoluprácu počas dlhých rokov Marián Haforovič, ktorý sa rozhodol skončiť vo funkcii predsedu ŠTK ObFZ Trnava.

Pred zaplnenou halou rozhodovali Rudolf Frič a Jaroslav Kravárik.

(zdroj: Martina Radošovská)

Ako nastúpili:

ZELENEČ: Viliam Gottstein, Jozef Ochaba, Milan Bartovič, Daniel Trubač, Peter Bilčík, Alexander Bednárik, Juraj Horváth, Martin Tibenský, Martin Babic, Martin Formanko, Vladimír Formanko, Michal Karol, Daniel Benkovský, Branislav Bukovec, Martin Kubiček, Juraj Dovičič, Miroslav Bánovec. Tréner: Erik Duriš. Vedúci mužstva: Peter Tibenský.

ZAVAR: Branislav Púchly, Michal Psota, Matej Psota, Martin Krajčovič, Jakub Ďuriš, Alexander Burčiar, Dušan Sanny, Dominik Oláh, Marek Sudin, Matúš Beňo, Martin Kovačič, Martin Vido, Peter Daniš, Juraj Vyskoč, Patrik Bartovič, Adam Jurovatý, Mário Juriš, Jakub Vyskoč. Tréner: Marek Baxa. Vedúci mužstva: Marián Rakús.

V. ORVIŠTE: Jakub Alchus, Marek Valovič, Dalibor Kaurin, Tomáš Wesolowski, Miloš Habán, Ivan Horváth, Martin Líška, Juraj Sumer, Kevin Daniš, Andrej Lackovič, Juraj Šiška, Štefan Majgot, Rudolf Filip, Radovan Králik, Pavol Paulovič, Matej Melicher, Peter Koška, Andrej Filip. Tréner: Andrej Filip. Vedúci mužstva: Stanislav Šoka.

KÁTLOVCE: Peter Banič, Daniel Hupka, Marcel Bábečka, Radovan Gajarský, Andrej Jurkas, Peter Uváček, Daniel Sliva, Marek Maška, Marek Hlavatovič, Roman Hlavatovič, Peter Šimončič, Martin Vyhlídal, Adam Pavlík, Miroslav Sliva. Tréner: Petr Čmilanský. Vedúci mužstva: Matej Uváček.

V. KOSTOĽANY: Igor Horváth, Tomáš Ondrášik, Hnerich Porubský, Filip Lopatka, Andrej Mačica, Viliam Daniška, Ľubomír Krivošík, Branislav Karaba, Pavol Zemko, Jaromír Holiš, Miroslav Urban, Patrik Uhlík, Ivan Michalčík, Jakub Ondrášik, Patrik Kollár, Ľubomír Čúzy, Jozef Kollár. Tréner: Miroslav Urba. Vedúci mužstva: Jozef Koreň.

SLOV. N. VES: Marek Repiský, Juraj Zárecký, Ondrej Repiský, Lukáš Jurčovič, Miroslav Kryštof, Adrián Lukovič, Dávid Čarnogurský, Milan Racek, Miloš Gergely, Andrej Novák, Daniel Plavucha, Lukáš Guzmický, Marek Blažek, Kristián Helbych, Andrej Kusý, Samuel Fico, Róbert Hustý. Tréner: Andrej Kusý. Vedúci mužstva: Erich Orlický.

PEČEŇADY: Jakub Svitek, Peter Jankovič, Lukáš Durdy, Michal Kaľuha, Patrik Antal, Tomáš Gula, Samuel Izakovič, Alexander Gubala, Miloš Turanský, Martin Zubčák, Ondrej Belokostolský, Adrián Šaradín, Peter Halás, Marek Vidlička. Tréner: Mário Adamčík. Vedúci mužstva: Marián Šulan.

MADUNICE: Marcel Kúdela, Michal Žuffa, Martin Rak, Martin Kolárik, Frederik Bojaj, Samuel Mráz, Michal Dzuro, Matúš Polák, Jozef Lacheta, Jozef Kabát, Matej Slovák. Tréner: Ľubomír Chudý. Vedúci mužstva: Miloš Rak.

CÍFER: Martin Páleník, Erik Mitka, Patrik Kupkovič, Adam Krutý, Róbert Orlický, Juraj Kolenič, Matúš Mrva, Miloš Juhász, Matúš Domorák, Adrian Paštiak, Jozef Magdolen, Jozef Leffler, Stanislav Kročka, Maroš Slabý, Patrik Roman, Jozef Gašparovič, Ján Meszároš, Lukáš Strašifták. Tréneri: Pavol Krchnák, Timotej Tibenský st. Vedúci mužstva: Lukáš Strašifták.

MODRANKA: Dominik Bango, Andrej Rakický, Matúš Baláž, Juraj Mackura, Filip Novota, Martin Hrebenár, Peter Zvolenský, Marek Gabriel, Marek Karol, Dominik Gumbír, Martin Gergely, Šimon Lančarič, Jaroslav Mačák, Adam Križan, Kristián Šaštinský, Richard Sekera. Tréner: Jaroslav Mačák, Andrej Rakický. Vedúci mužstva: Vít Brestovanský.