Nová materská škola za milión eur v Trnave je zatiaľ poloprázdna

Mesto pracuje na zariadení dvoch tried.

14. jan 2020 o 12:36 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava má od začiatku tohto roku k dispozícii novú materskú školu s tromi triedami a kapacitou 60 detí, ktorú samospráva za milión eur postavila v areáli Základnej školy na Gorkého ulici. Škôlka je zatiaľ poloprázdna, otvorená v nej bola len jedna trieda, do ktorej prijali sedemnásť detí.

Zatiaľ len jedna trieda

„V prvom polroku po otvorení materskej školy funguje iba jedna trieda, pretože ďalšie dve zatiaľ nie sú zariadené. Z minuloročného rozpočtu bolo možné vybaviť len jednu triedu, tento rok už pracujeme na tom, aby boli zariadené aj ďalšie dve. Od septembra v tejto škôlke rátame so všetkými tromi triedami,“ povedala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

V škôlkach sú ešte voľné miesta

Od novej škôlky radnica očakáva zvýšenú mieru kvalitného inkluzívneho vzdelávania a hrubej zaškolenosti detí vo veku od 3 do 5 rokov, najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity, k dispozícii je však pre všetky deti. Škôlka evidovala podľa Majtánovej 28 žiadostí o prijatie detí, prijali všetkých 17 detí z Trnavy. Ďalšie štyri deti z Trnavy boli umiestnené v iných materských školách v meste a sedem mimotrnavských nebolo prijatých.



Nová škôlka bola spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 400-tisíc eur, ďalších približne 600-tisíc išlo z rozpočtu mesta.



Trnava má okrem nových troch tried materskej školy na Gorkého ulici kapacitnú rezervu aj v bývalej podnikovej materskej škole Slovenských elektrární na Spojnej ulici. Vzniknúť tam môže päť škôlkarskych tried, náklady na jej rekonštrukciu boli vyčíslené na približne 1,5 milióna eur. V rozpočte mesta na túto škôlku peniaze zatiaľ vyčlenené nie sú.