Ľudí z Podjavorinskej a Hlbokej v Trnave znepokojili značky o platenom parkovaní

Vadí im, že o tomto kroku radnice neboli vopred informovaní.

10. jan 2020 o 11:40 TASR

TRNAVA. Tabule s označením plateného parkovania začala v tomto týždni trnavská radnica osádzať pri obytných blokoch na Ulici Ľudmily Podjavorinskej a na Hlbokej. Obyvatelia týchto lokalít tvrdia, že neboli vo veci informovaní ani vopred upozornení.

Podľa zástupcu náčelníka Mestskej polície Trnava Ivana Ranušu ide o prípravu na spustenie pilotnej fázy rezidentského parkovania. Pokračovať bude vyznačovaním parkovacích miest, ktorých má byť po novom rádovo menej.

Predchádzať budú ešte iné kroky

Reálnemu spusteniu však bude podľa Ranušu, ktorý koordinuje technické zabezpečenie tohto projektu regulácie statickej dopravy formou spoplatnenia, predchádzať ešte viacero krokov. Poslanci musia najskôr nájsť zhodu vo filozofii rezidentského parkovania, čo vyústi do prijatia všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

"To znamená, že kto bude môcť mať rezidentskú kartu, koľko kariet a za akú cenu bude na byt. Musia sa zakúpiť parkovacie automaty pre krátkodobé parkovanie, pripraviť aj systém kontroly," uviedol. Zdôraznil, že rezidentské parkovanie nebude pre vlastníkov kariet automatickou zárukou parkovacieho miesta. Parkoviská budú naďalej otvorené aj pre iné autá, avšak za poplatok. To by malo obmedziť ich dlhodobé státie, v prípade Podjavorinskej ide najmä o autá zamestnancov i návštevníkov blízkeho obchodného centra, na Hlbokej zase polikliniky či daňového úradu.

Nakreslenie dopravného značenia však podľa Ranušu prinesie nevyhnutnú redukciu parkovacích miest. Súčasné státie vo veľkej časti nevyhovuje platným normám, ľudia parkujú po tráve či upravených miestach, nie je dodržaná predpísaná šírka a podobne. Preto projekt už niekde nepočíta s terajším šikmým státím, na Hlbokej to znamená úbytok zhruba sto parkovacích miest.

Niekoľko možností riešenia

Ranuša tvrdí, že je niekoľko možností riešenia. Od žiadnej náhrady, keď by "zvyšné" autá parkovali v priľahlých lokalitách, až po výstavbu náhradných parkovísk, avšak pravdepodobne na úkor zelene. Prijatý rozpočet mesta 2020 s výstavbou zatiaľ nepočíta. Pripravuje sa projektová dokumentácia.

Nahnevaní obyvatelia

"Sme rozčarovaní, mali sme dostať od primátora aspoň oznámenie do schránok o tom, čo sa deje," povedal jeden z obyvateľov na Hlbokej. Doplnil, že celé to je "trochu naopak", očakával by najskôr návrh VZN, možnosť pripomienkovania a až potom všetkom technické riešenie. Zástupcovia obytných blokov majú vlastný návrh, ako „zlegalizovať“ parkovanie bez ujmy na počte stojísk. Ranuša predpokladá, že zástupcovia mesta stretnutia s občanmi v pláne majú.

Občania môžu vo veci osloviť svojich poslancov na schôdzach výborov mestských častí, pre Hlbokú to bude 30. januára, pre Podjavorinskú nemá výbor zverejnený termín.