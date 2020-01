Spartak hlási ďalšie zmeny v kádri. Z Trnavy odišlo už osem hráčov

Najlepším futbalistom mužstva sa stal Dobrivoj Rusov.

9. jan 2020 o 20:10 Martina Radošovská

TRNAVA. V kádri Spartaka sa postupne uskutočňujú výrazné zmeny a to najmä po stránke odchodov.

Po Van Kesselovi a Marinkovičovi, ktorí klub opustili ešte počas sezóny, sa s mužstvom rozlúčili aj Yilmaz a Halilovič, ktorých futbalová cesta bude pokračovať v Turecku.

Medzi ďalšie mená sa zapísal aj Mihálek, ktorý odišiel na hosťovanie do Pohronia a k mužstvu sa po zimnej prestávke nepripojil ani brazílsky obranca Lucas Lovat, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou v Spartaku skončil.

Odišlo už osem hráčov

Po uvedenej šestici hráčov dnes klub zverejnil ďalšie dve mená, ktoré nebudú na jar obliekať červeno-čierne farby.

Portugalčan Joao Diogo sa síce z dovolenky vrátil, aby začal v klube prípravu, napokon sa však s vedením dohodol na rozviazaní kontraktu. Pre klubový web sa vyjadril, že aj keď účinkovanie v Trnave berie ako cennú skúsenosť, rozhodol sa vrátiť späť do Portugalska, aby mohol byť pri rodine. Diogo prišiel do Trnavy v lete a v lige odohral 16 zápasov, dve stretnutia v pohári a jeden v Európskej lige.

Joao Diogo (zdroj: FC Spartak Trnava)

Na skúšku do Zlatých Moraviec odišiel 19-ročný útočník Marko Kelemen. Do Spartaka prišiel rovnako ako Diogo v lete a počas jesene sa nedokázal presadiť do základnej zostavy. "Ak uspeje na skúške, odíde na krátkodobé hosťovanie, aby nadobudol skúsenosti a mohol sa po svojom návrate pobiť o miesto v Spartaku," uviedol klub na webovej stránke.

Tri nové mená

Spartak vstúpil do zimnej prípravy s dvojicou nových hráčov, ktorí majú posilniť najmä útok.

Prvým hráčom je útočník Petar Orlandič, ktorého si vyhliadol tréner Ricardo Chéu. "Urastený, 191-centimetrový útočník by sa mal starať najmä o zakončenie. Dvadsaťdeväťročný rodák z Čiernej hory hral naposledy v thajskej lige, no skúsenosti má aj zo Srbska, Portugalska, Číny, Malty či Izraela," popísal futbalové skúsenosti Orlandiča klub.

Štefan Molnár (zdroj: FC Spartak Trnava)

Druhou novou tvárou je Štefan Molnár. Už koncom minulého roka trénoval viac ako dva týždne s prvým mužstvom Spartaka, hoci hrával 4. ligu za Vlčany. Napriek rozdielu niekoľkých líg presvedčil počas skúšky trénerov aj vedenie klubu a odmenou mu bola profesionálna zmluva. "Čas ukáže či dokáže ten rozdiel na ihrisku zmazať. Posledným hráčom, ktorému sa to podarilo a z nižšej súťaže sa dokázal prebojovať až do základnej zostavy bol Ladislav Tomaček," vyjadril sa Spartak.

Trojicu hráčov uzatvára švédsky stredopoliar Dijan Vukojevič. 24-ročný hráč prestúpil do Trnavy z druholigového švédskeho Norrby IF.

Najlepším hráčom Rusov

Aj keď sa hráči Spartaka už naplno venujú príprave do jarnej časti, krátko sa ešte obhliadli za predošlým rokom na galavečere Andel roka 2019. Spomedzi množstva cien, ktoré boli počas večera odovzdané, mohli rozhodovať aj fanúšikovia.

Cena Jozefa Adamca za najkrajší gól putovala z rúk vicemajstra sveta Jozefa Štibrániyho Erikovi Grendelovi, za strelu z priameho kopu do siete Serede ešte z minulej sezóny.

Potom nasledovala hlavná cena pre najlepšieho futbalistu Spartaka Trnava za uplynulý rok, ktorá nesie meno Ladislava Kunu. Na treťom mieste skončil Erik Grendel, na druhom Emir Halilovič, ktorý fanúšikov pozdravil aspoň prostredníctvom videa.

Prečítajte si tiež: Spartak Trnava angažoval Švéda, ktorý sa podobá na Ibrahimoviča Čítajte

Podľa rozhodnutia fanúšikov sa stal víťazom brankár Dobrivoj Rusov. Odchovanec Spartaka sa vrátil do klubu po trojročnom pôsobení v Poľsku. Ako jeden z mála odohral za Spartak celý minulý rok a výrazne sa podieľal na víťazstve v Slovnaft Cupe.

V samom závere ešte Spartak Trnava uviedol do klubovej Siene slávy ďalšie dve legendy. K štvorici Anton Malatinský, Imrich Stacho, Stanislav Jarábek a Valér Švec pribudli nezabudnuteľní Ladislav Kuna a Jozef Adamec.