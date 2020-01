Kraj vyčlenil na tlmočenie do posunkovej reči vyše 100-tisíc eur

Tlmočnícku službu podľa nepočujúci reálne využívajú.

9. jan 2020 o 11:05 SITA

TRNAVA . Trnavský samosprávny kraj poskytne v tomto roku finančný príspevok 103-tisíc eur na poskytovanie tlmočníckej služby v posunkovej reči pre nepočujúcich.

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých dokáže za túto čiastku zaplatiť viac ako 11-tisíc hodín tlmočníckych služieb.

Trnavský kraj je lídrom

Prečítajte si tiež: Nocľaháreň na Coburgovej mali rekonštruovať, teraz ju budú búrať Čítajte

Trnavský samosprávny kraj je podľa župana Jozefa Viskupiča lídrom medzi slovenskými krajmi v pomoci ľuďom so sluchovým hendikepom.

„Táto tlmočnícka služba je reálne využívaná v celom kraji, takže nejde len o to, že sme na ňu vyčlenili peniaze. Je to vysoký objem, ktorý presahuje všetky ostatné kraje, reálne však zvyšuje kvalitu života našich spoluobčanov,“ povedal o tlmočení do posunkovej reči.

Kraj v minulom roku zvýšil hodinovú sadzbu finančného príspevku na poskytovanie tlmočníckej služby pre nepočujúcich zo 6 na 9 eur, v tomto roku plánuje poskytovateľ tejto služby zvýšiť počet tlmočníkov zo šiestich na deväť.

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých

Prečítajte si tiež: Hlohoveckí novorodenci dostanú od mesta spomienkový podbradník Čítajte

Tlmočnícku službu pre obyvateľov kraja zabezpečuje Trnavská asociácia sluchovo postihnutých. Službu môžu využiť aj obyvatelia iných regiónov, ak potrebujú niečo vybaviť v Trnavskom kraji.



V zlepšovaní podmienok pre nepočujúcich v Trnavskom kraji sa dlhodobo angažuje predseda Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik, ktorý bol v roku 2017 historicky prvým nepočujúcim kandidátom na post predsedu samosprávneho kraja.

Ním vedená organizácia zabezpečuje nielen tlmočníkov v posunkovej reči, ale podieľa sa aj na organizovaní rôznych podujatí. Nepočujúci majú tlmočenie do posunkovej reči k dispozícii aj pri rokovaniach poslaneckého zboru Trnavského samosprávneho kraja.



Finančný príspevok poskytne Trnavský samosprávny kraj okrem nepočujúcich aj Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, viac ako 80-tisíc eur je určených na špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.