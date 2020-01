Na silvestra strieľal zo samopalu do vzduchu, polícia už muža obvinila

Polícia v súvislosti so streľbou v Seredi obvinila 30 ročného muža z prečinu výtržníctva.

Obvinený je z toho, že počas silvestrovských osláv na Vinárskej ulici, kde sa konal oficiálne ohlásený kultúrno-spoločenský program, priniesol expanzný samopal vzor 58 a pištoľ Glock 20.

Najprv zo samopalu vystrieľal dva zásobníky do vzduchu a potom vytiahol spoza pása pištoľ a aj z tej vystrelil do vzduchu. Po streľbe odišiel do bytového domu, kde odložil zbrane a vrátil sa späť na verejné priestranstvo.

Obvinený na mieste vystrieľal minimálne 49 nábojov zo samopalu a 2 z pištole. Do tohto samopalu, ktorý je možné zakúpiť, sa nedá vložiť ostré strelivo, ale len slepé náboje. Je však schopný strieľať dávkami.

Svojim konaním spôsobil obvinený verejné pohoršenie a obavy prítomných ľudí, ktoré viedli k viacerým telefonátom na tiesňovú linku polície. Za výtržnosť závažnejším spôsobom konania hrozí obvinenému odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky.