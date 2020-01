Trnavské rádio spúšťa Nedeľnú talkšou. Prvým hosťom je Viktor Vincze

Nedeľná talkšou dá priestor aj ľuďom z regiónu Trnavy a okolia.

6. jan 2020 o 23:59

TRNAVA. Trnavské rádio prichádza s novou reláciou. Nedeľné predpoludnie bude patriť rozhovorom so známymi osobnosťami, ale aj so zaujímavými lokálnymi ľuďmi z rôznych oblastí života. Vždy v nedeľu o 10.00 hodine sa tak môžete tešiť na 60 minút hovoreného slova s moderátorkou Viky Chovancovou. Na jej presne mierené otázky bude v premiérovej časti odpovedať moderátor večerného televízneho spravodajstva Viktor Vincze. Poslucháči sa dozvedia aj to, čím práve žije a prečo ho trápi ekológia.

Nedeľná talkšou dá priestor aj ľuďom z regiónu Trnavy a okolia. Moderátorka Viky Chovancová je poslucháčom dobre známa z ranného vysielania Trnavského rádia. Na výzvu prinášať unikátne rozhovory sa teší: “Máme za sebou vyše polroka príprav, ktorých výsledok sme zhmotnili práve do tejto relácie. Je to priestor plný slobody, v ktorom môžem za našich poslucháčov zvedavo klásť otázky výnimočným ľuďom. Som za to veľmi vďačná nielen rádiu, ale aj vám, pre ktorých to robíme.”

Nalaďte si Trnavské rádio na frekvencii 103,9 FM alebo prostredníctvom internetu na www.trnavskeradio.sk. Nedeľná talkšou Viky Chovancovej štartuje 12. januára o 10.00 hodine.

Trnavské rádio je súkromná nezávislá rozhlasová stanica vysielajúca z Trnavy na frekvencii 103,9 MHz. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO realizovaného v auguste 2019, je treťou najpočúvanejšou stanicou v meste Trnava a zároveň jednotkou v znalosti medzi obyvateľmi. Ladí ho približne 23 000 poslucháčov.

