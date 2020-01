Vlastivedné múzeum v Hlohovci predstavuje zaujímavú výstavu Tajomstvá 13. komnaty

Výstava potrvá do 9. februára.

4. jan 2020 o 13:26 TASR

HLOHOVEC. Výstavu s názvom Tajomstvá 13. komnaty - depozit č. 19 pripravilo Vlastivedné múzeum v Hlohovci v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) v priestoroch dolnej chodby františkánskeho kláštora. Informuje o tom múzeum na webovej stránke.

Výstava predstavuje zoologickú zbierku a je zameraná predovšetkým pre deti. "Návštevníci si zvyčajne so záujmom prezerajú stálu expozíciu živočíchov, ktoré žijú v našom kraji.

Pritom dvakrát viac zbierkových predmetov zostáva pred očami návštevníkov skrytých za dverami zoologického depozitára. Jednou zo zriedkavých možností vidieť to najzaujímavejšie z depozitára je aktuálna výstava," uviedol autor a kurátor výstavy Branislav Varga.

Na výstave sa predstavujú v rôznych ohľadoch jedinečné živočíchy. "Viaceré sa hrdia prvenstvami rôzneho druhu. Napríklad najťažší lietajúci vták sveta, najväčší vodný vták sveta či najrýchlejší živočích planéty. Medzi exponátmi figurujú aj druhy pre náš región netypické ako horské vtáky tetrov hoľniak a orešnica perlavá," informoval kurátor výstavy.

Ako ďalej doplnil, jedinečné sú zvieratá, ktoré už v našej prírode vyhynuli. "Či už syseľ pasienkový alebo drop veľký.

Skutočnou raritou sú preparáty jedincov, ktoré postihlo zriedkavé ochorenie albinizmus a pozoruhodné sú zaiste tiež hniezda cicavcov, ako aj ďalšie exponáty," uviedol Varga.

Výstava potrvá do 9. februára a je otvorená v pracovné dni, okrem pondelka, v čase od 8.00 do 16.00 h a cez víkendy od 13.00 do 18.00 h.