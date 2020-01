Emir Haliholič už nebude obliekať dres Spartaka Trnava

Záložník prestúpil do tureckého Bolusporu.

3. jan 2020 o 11:30 TASR

TRNAVA. Bosniansky futbalový stredopoliar Emir Halilovič už nebude pokračovať v jarnej časti Fortuna ligy v trnavskom Spartaku.

Počas jeho jesenného pôsobenia si ho vyhliadol tím z Turecka, kde bude pokračovať po zimnej prestávke.

Napriek tomu, že mal so Spartakom platnú zmluvu do konca sezóny a klub s ním počítal v ďalších zápasoch, rozhodol sa nerobiť Halilovičovi problémy a po vzájomnej dohode ho uvoľnil.

Prečítajte si tiež: Karhan sa stal trénerom druholigového Komárna Čítajte

„Mali sme s Emirom džentlmenskú dohodu, že keď klub nebude s jeho pôsobením na jeseň spokojný, tak s ním môžeme rozviazať zmluvu. Naopak, sľúbili sme hráčovi, že ak bude mať lukratívnu ponuku, tak mu nebudeme brániť v prestupe.

Vieme, že nám odchádza kvalita, ale chceli sme sa zachovať seriózne a dať mu šancu na zaujímavý angažmán. Považujeme, za dôležité, aby sme mali v tíme hráčov, ktorí sa tu budú cítiť dobre a nie, aby boli nespokojní.

U nás teraz dostanú šancu iní. Väčší priestor dostane na ihrisku mládežnícky reprezentant Gamboš, veríme, že sa do starej formy po zranení vráti Grendel a v poriadku je po zdravotných problémoch aj Jakúbek, ktorý by mohol prehovoriť do zostavy.

Prečítajte si tiež: Desiatku si už nikto neoblečie. Spartak Trnava si uctil Jozefa Adamca Čítajte

Samozrejme, pracujeme na posilnení mužstva, najmä na postoch, kde máme väčšie problémy,“ povedal na margo Halilovičovho odchodu pre oficiálnu webovú stránku Spartaka športový riaditeľ Andrej Kostolanský.

Už teraz je jasné, že po zimnej prestávke nebude v klube pokračovať ani Kubilay Yilmaz, ktorý má namierené taktiež do Turecka.