Študuje, vyučuje, koncertuje. Iba talent nestačí, tvrdí Biháry

Trnavčan Miloš Biháry má našliapnuté na sľubnú kariéru, na klavíri hrá už od svojich troch rokov.

1. jan 2020 o 15:16 Peter Briška

TRNAVA. Na svoj prvý kontakt s klavírom si príliš nespomína. Mal vraj vtedy iba tri roky. S hudbou jednoducho vyrastal, za čo vďačí hlavne svojim rodičom, ktorí ho k nej viedli.

„Obaja rodičia pochádzajú z hudobníckych rodín, otec hrával kedysi aktívne na klarinete. Tak bolo jasné, že aj ja budem hudobníkom. Lebo som chcel,“ prezradil Miloš Biháry o svojich úplných začiatkoch.

Vždy, keď prišli na návštevu k jeho babičke, jeho strýko hrával na klavíri. „Sadol som si k nemu a pozorne ho sledoval. Strýko si to všimol, tak ma začal učiť. Neskôr som chodil súkromne a následne ma rodičia prihlásili na Základnú umeleckú školu M. Schneidera-Trnavského. A postupne sa to rozvíjalo a trvá to až do dnes,“ doplnil.

Prečítajte si tiež Tip na jednodňový zimný výlet, vyberte sa do Malej Fatry Čítajte

Talent z Linčianskej

Vyrastal v Trnave, na sídlisku Linčianska. Jeho detstvo sa vraj veľmi nelíšilo od detstva rovesníkov. Rozdiel bol iba v tom, že zatiaľ čo sa oni naháňali za loptou pred činžiakom, on usilovne trénoval hru na klavíri. Nerobil to preto, že by musel, jednoducho ho to bavilo. Rodičia ho podporovali a robia to dodnes.

„Ako dieťa som veľa cvičil s mojím otcom. Vždy dával na mňa pozor, kontroloval, radil, niekedy sme si aj spoločne zahrali. Bolo to super,“ zaspomínal Biháry. Vďaka týmto základom bol až do čias štúdia na konzervatóriu ďaleko pred svojimi rovesníkmi.

V posledných rokoch sa doslova roztrhlo vrece s rôznymi súťažami talentov v televízii. Skutočných i fiktívnych. Skúsenosti a prí-jemné zážitky, ako ich označil, mu nechýbajú ani po tejto stránke.