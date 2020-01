Počet prisťahovaných obyvateľov v Trnave narastá, odsťahovaných klesá

Napriek tomu mesto vstúpilo do roku 2020 s menším počtom obyvateľov ako vlani.

3. jan 2020 o 13:31 TASR

TRNAVA. Do roku 2020 vstupuje krajské mesto Trnava s počtom obyvateľov 63.768. Je to o 163 menej, ako tomu bolo v roku 2019.

V priebehu desaťročia klesol celkovo počet obyvateľov o 1881 zo 65.649 v roku 2010.

Počas roka sa v Trnave narodilo 724 detí a zomrelo 600 ľudí, pričom počet narodených je tretí najvyšší za uplynulé desaťročie.

Podľa demografickej štatistiky, uverejnenej k 1. januáru 2020 na webe mesta, bol celkový úbytok obyvateľov 1865, prírastok bol 1717 obyvateľov, čo je druhý najvyšší počet za uplynulú dekádu, keď v roku 2016 to bolo 1772 ľudí.

Z celkového počtu obyvateľov Trnavy je 33.256 žien (v roku 2019 to bolo 33.328) a 30.512 mužov (30.603). Počas roka sa do Trnavy prisťahovalo na trvalý pobyt 993 obyvateľov, čo je druhý najvyšší počet od roku 2010 a odsťahovalo sa 1265 (rok predtým to bolo 1302).

Hlavným dôvodom odchodu je zmena bývania predovšetkým v blízkych obciach, ktoré ponúkajú pozemky na nové domy za prístupnejšie ceny.