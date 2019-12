Policajti bojovali o život muža, teraz zisťujú, kto to je

Záchranári muža oživili a previezli do nemocnice, v krvi mu zistili 9 promile alkoholu.

30. dec 2019 o 16:36 SITA

TRNAVA. Policajti z Obvodného oddelenia v Trnave našli v sobotu krátko po šiestej hodine ráno na lavičke pred vchodom do trnavskej polikliniky na Starohájskej ulici ležať neznámeho muža.

Zavolali záchranárov

Po overení životných funkcií začali policajti Anton Petrovič a Matúš Masár ihneď s poskytovaním prvej pomoci a telefonicky vyrozumeli záchranárov. Tí muža oživili a previezli do Fakultnej trnavskej nemocnice v Trnave. Muž nemal pri sebe žiadne doklady a doteraz nebola nahlásená ani jeho nezvestnosť. Polícia sa preto obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri zistení jeho totožnosti.



Ide o muža vo veku približne 30 až 35 rokov, strednej postavy, má hnedé oči, nakrátko ostrihané čierne vlasy v zadnej časti s plešinou, na tele boli nájdené zvláštne znamenia, a to tri jazvy na brade.

Ak ho poznáte, volajte políciu

Akékoľvek informácie k osobe môžu občania poskytnúť na číslo 158 alebo zaslať súkromnú správu na facebook Polícia SR - Trnavský kraj, informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, v krvi mu zistili 9 promile.



V čase nálezu mal muž na sebe oblečenú čiernu zimnú bundu zn. Espirit s kapucňou, šedú mikinu s nápisom COUTURC, čierne tričko s bielym nápisom PLECH ARMY, modré rifle SLIM s opaskom značky PUMA šedej farby, čierne boxerky zn. PESAIL s bielo-červeným nápisom SPORT, zelené členkové tenisky zn. PUMA a čierne ponožky.