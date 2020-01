Namiesto do depozitu pôjdu sochy na turné

Do putovnej výstavy Galéria Jána Koniarka zaradila zhruba dve desiatky sochárových diel.

7. jan 2020 o 8:02 TASR

TRNAVA. Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede bude prvou zo zastávok výstavného turné sôch Jána Koniarka po slovenských kultúrnych inštitúciách. Trnavská galéria, ktorá je po umelcovi pomenovaná, rekonštruuje podľa riaditeľa Vladimíra Beskida časť budovy, kde je expozícia zakladateľa moderného slovenského sochárstva inštalovaná.

Preto sa rozhodli využiť príležitosť a namiesto uloženia do depozitu chcú diela Koniarka v tom čase predstaviť aj v iných regiónoch.

Od februára

V Dunajskej Strede bude výstava od 20. februára do 29. marca. Nasledovať bude Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach v termíne od 2. apríla do 3. mája a potom Oravská galéria v Dolnom Kubíne od 18. júna do 6. septembra. Na jar 2021 by si mali Koniarkove diela pozrieť aj v Hodoníne v rámci kultúrnej výmeny, keď do Trnavy príde výstava sôch Frantu Úprku.

"Rekonštrukciu nového krídla našej Koppelovej vily sme začali v októbri a plánovaná je až do roku 2021," uviedol Beskid.

Takmer dvadsať diel

Do putovnej výstavy Galéria Jána Koniarka zaradila zhruba dve desiatky sochárových, väčšinou bronzových, diel, pochádzajúcich z vlastnej zbierky i z výpožičky. Doplnené budú niekoľkými kresbami a veľkorozmernými "printmi" monumentálnych Koniarkových realizácií, ktoré inak prezentovať nedokážu. "Je to napríklad Pomník padlým a Pomník Antona Bernoláka v Trnave či Pomník Jána Hollého v Borskom Mikuláši," doplnil Beskid.

Galéria nesie meno Jána Koniarka, ktorý tvoril i zomrel v Trnave, od roku 1978, keď si pripomenula 100. výročie jeho narodenia. V roku 2007 bola otvorená súčasná expozícia Sochár Ján Koniarek.