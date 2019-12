Na dotácie vyčlenili mestskí poslanci 170-tisíc eur

O dotácie sa môžu uchádzať fyzické osoby aj organizácie s dobrými nápadmi na zlepšenie života v meste.

30. dec 2019 o 10:24 SITA

TRNAVA. Trnava vyhlásila súťaž o získanie dotácií na rok 2020 na aktivity v oblastiach športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, charity, zdravotne znevýhodnených, zdravia a drogovej prevencie, ekológie, životného prostredia, adaptácie na zmeny klímy a na prorodinne orientované aktivity. Na tieto účely vyčlenila samospráva v rozpočte mesta spolu 170-tisíc eur.

Žiadosti o dotácie treba doručiť do 14. februára 2020 na príslušných tlačivách na adresu Mestský úrad, Hlavná ulica 1, Trnava. Podľa všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bude o čiastkach do 1 000 eur rozhodovať primátor, od 1 000 do 3 000 eur mestská rada a nad 3 000 eur mestské zastupiteľstvo. Všetky žiadosti ešte predtým posudzujú jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva, ktoré aj odporučia pridelenie konkrétnej sumy.



O dotácie z rozpočtu mesta Trnava môžu žiadať fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorými sú rôzne občianske združenia, neziskovky a iné organizácie. Každý subjekt môže podľa všeobecne záväzného nariadenia predložiť najviac dve žiadosti.