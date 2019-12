Pyrotechnické firmy rátajú straty zo zrušených silvestrovských ohňostrojov

Niektoré samosprávy zrušili silvestrovské ohňostroje, aby mohli peniaze poslať na pomoc do Prešova, iné z ekologických dôvodov.

23. dec 2019 o 16:10 SITA

TRNAVA. Slovenská asociácia pyrotechnických firiem ráta škody, ktoré členským spoločnostiam spôsobilo rušenie silvestrovských ohňostrojov. Podľa jej predsedu Tibora Lančariča už presiahli čiastku 100-tisíc eur, niektoré pyrotechnické firmy preto uvažujú o prepúšťaní zamestnancov. Viaceré samosprávy rušia ohňostroje, aby takto ušetrené peniaze poslali na pomoc ľuďom, ktorí prišli o majetok po výbuchu plynu v bytovom dome v Prešove.



„Na jednej strane pomáhajú tým, ktorí to potrebujú, na druhej strane likvidujú rodiny podnikateľov, ktoré pôsobia v tejto sfére. Preto žiadame všetkých starostov a primátorov, aby hľadali financie na pomoc pre postihnutých tragédiou v Prešove z iných zdrojov,“ píše vo vyhlásení Slovenská asociácia pyrotechnických firiem, podľa ktorej niektorí starostovia a primátori prešovskú tragédiu len zneužívajú na svoje zviditeľnenie sa a politickú reklamu.

Do Prešova plánuje poslať peniaze napríklad mesto Skalica, ktorá zrušením ohňostroja ušetrí 3 000 eur. Tiež mesto Galanta, ktorá by mala usporiť 2 000 eur, a pridali sa aj mnohé ďalšie. Napríklad v Nitre však nebude silvestrovský ohňostroj z iných dôvodov. „Myslíme si, že Vianoce a Nový rok sú sviatky pokoja a mieru a tak by sme si ich mali aj uctiť. Ľudia by mali prísť na námestie s prskavkou, aby to bola pekná oslava príchodu Nového roka, kde sa nebudú musieť báť o svoju bezpečnosť, o svoj sluch. Sme zodpovední aj k životnému prostrediu, musíme meniť naše zmýšľanie, musíme sa posúvať dopredu aj v tejto téme,“ vysvetlil primátor Marek Hattas.



Odborníkov na zábavnú pyrotechniku na Slovensku Ľubomír Masár v tejto súvislosti pripomína, že neexistujú relevantné dôkazy, odborné správy, merania alebo profesionálne publikácie, ktoré by dokazovali škodlivosť súčasnej zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov.