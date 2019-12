Niektoré obce naďalej nesúhlasia, prekáža im rádiokaktívny odpad zo zahraničia

Mesto Piešťany a niekoľko ďalších obcí je proti dovozu rádioaktívnych odpadov na spracovanie. Štátna Jadrová a vyraďovacia spoločnosť tvrdí, že rádioaktívny odpad zo zahraničia potrebuje na zachovanie.

17. dec 2019 o 9:36 SITA

VEĽKÉ KOSTOĽANY. Postoje obcí z okolia Jaslovských Bohuníc k zámeru štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. (JAVYS) rozšíriť kapacity na spracovanie rádioaktívnych odpadov v tejto lokalite zostávajú naďalej rozdielne.

Šesť obcí z bezprostredného okolia Jaslovských Bohuníc zámer za určitých podmienok podporilo. Veľké Kostoľany, Žlkovce a Ratkovce sú proti. Proti sa postavili aj mestá Piešťany, Leopoldov a ďalších približne 15 obci.

Nechcú odpad zo zahraničia

Za hlavný problém považujú, že v Jaslovských Bohuniciach sa má spracovávať aj rádioaktívny odpad dovážaný zo zahraničia. Zámerom sa bude ďalej zaoberať ministerstvo životného prostredia.



„JAVYS potrebuje odpad dovážať zo zahraničia, aby zachoval rentabilitu technologických a spracovateľských liniek. Ak sú striktne dodržiavané limity, tak je jedno či je odpad zo Slovenska alebo zo zahraničia, nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie,“ povedal na opakovanom verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS Vladimír Švigár.

Primátor Jančovič je proti

Zdôraznil, že spoločnosti sa pre jej zámer podarilo získať pozitívne stanovisko Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice, ktoré zastrešuje viac ako 120 samospráv. Primátor Piešťan Peter Jančovič so stanoviskom toho združenia nesúhlasí, hlasoval proti.

„Nie som jadrový fyzik, ale som presvedčený, že sme zodpovední za svoj jadrový odpad, ktorý si vyprodukujeme a o ten by sme sa mali postarať. Ale určite sú iné komodity, ktoré by sme mali do regiónu dovážať, ako je jadrový odpad,“ vysvetlil jednoznačne nesúhlasné stanovisko s dovážaním rádioaktívnych dopadov do blízkosti Piešťan.



Jadrová a vyraďovacia spoločnosť plánuje výrazne zvýšiť kapacitu technológií na spracovanie rádioaktívnych odpadov v Jaslovských Bohuniciach. V prípade ich spaľovania z terajších 240 na 480 ton, v prípade lisovania zo 420 na 1 000 ton a v prípade tavenia kovových rádioaktívnych odpadov z tisíc až na 4 500 ton ročne. Zverejnený zámer spoločnosti predpokladá tiež dovoz rádioaktívnych odpadov na spracovanie zo zahraničia, záujem je predovšetkým z Talianska.

Bolo by ho vraj málo

Predstavitelia spoločnosti na verejnom prerokovaní správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie opakovali, že zo zahraničia by do Jaslovských Bohuníc prichádzalo len 12 percent zo všetkých spracovávaných odpadov a po ich spracovaní, hlavne v zmenšení objemu, by opäť odchádzali do krajiny pôvodu.

Opakovaného verejného prerokovania vo Veľkých Kostoľanoch sa zúčastnilo asi 160 ľudí, podstatná časť z nich boli zamestnanci spoločnosti JAVYS, ktorí sa obávajú, že bez dovážania zahraničných rádioaktívnych odpadov prídu o prácu.

Obce Jaslovské Bohunice, Pečeňady, Malženice, Radošovce, Dolné Dubové a Nižná súhlasia so zvýšením kapacity za dodržania ich podmienok. Jednou z nich je aj zriadenie a udržiavanie fondu na podporu rozvoja regiónu, ktorý by samosprávy využívali na skvalitnenie životného prostredia a života občanov dotknutých obcí. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť by mala do fondu každoročne prispievať určitou čiastkou zo svojho zisku. Združenie miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice sa zasa v memorande s JAVYS dohodlo na krokoch, ktoré by viedli k novelizácii zákona o Národnom jadrovom fonde tak, aby z neho mohlo čerpať finančné prostriedky aj toto združenie samospráv.



V regióne momentálne prebieha petícia proti dovozu, spracovávaniu a úprave rádioaktívnych odpadov zahraničného pôvodu na území Slovenskej republiky. Platná legislatíva spracovanie cudzích rádioaktívnych odpadov na Slovensku umožňuje s tým, že po spracovaní musia byť vyvezené do krajiny pôvodu.