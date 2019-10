Svetový výrobca Marelli sa pre Trnavu ešte definitívne nerozhodol

Siedmy najväčší výrobca automobilových komponentov na svete je pripravený vytvoriť v Trnave stovky vysokokvalifikovaných pracovných miest. Stiahnuť do Trnavy chce ľudí, ktorí dochádzajú za lepším platom.

14. okt 2019 o 13:58 SITA

TRNAVA. Medzinárodná spoločnosť Marelli, popredný svetový výrobca technológií a komponentov v automobilovom priemysle, zvažuje umiestnenie svojho stredoeurópskeho servisného centra v Trnave.

Stovky nových miest

Ak sa rozhodne pre Trnavu, vzniknú tu stovky vysokokvalifikovaných pracovných miest so zameraním na financie, nákup, ľudské zdroje, IT, manažment dodávateľských reťazcov a podporu predaja. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal viceprezident pre ľudské zdroje Marelli Tomáš Remenár. Potvrdil tiež, že siedmy najväčší výrobca automobilových komponentov na svete sa bude uchádzať o investičnú podporu od vlády.

Trnava je podľa Tomáša Remenára z mnohých dôvodov ideálnou lokalitou, ale zatiaľ pre tohto investora nie jedinou.

„Trnava je dôležité mesto s ideálnym prístupom k stredoeurópskemu trhu. Profituje z kvalitnej dopravnej infraštruktúry a nám umožňuje prístup k talentovaným ľuďom z rôznych oblastí. Definitívne rozhodnutie o umiestnení investície závisí aj od štátnej podpory,“ uviedol Remenár.

Široká škála zamestnancov

Marelli bude mať podľa neho záujem o ľudí s rôznymi skúsenosťami a vzdelaním, od vysokokvalifikovaných, až po tých, ktorí chcú ešte len naštartovať svoju kariéru po skončení strednej školy. „Miestnym obyvateľom ponúkneme kvalifikovanú a dobre platenú prácu, aby nemuseli za ňou cestovať napríklad do Bratislavy. Verím, že sa nám podarí presvedčiť k návratu na Slovensko aj viacerých odborníkov, ktorí v súčasnosti pracujú v zahraničí,“ odmietol obavy z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily Remenár.

Dodal, že spoločnosť bude mať záujem aj o ľudí s dobrými znalosťami angličtiny a ďalších európskych jazykov. Ponúkne im program odmeňovania, ktorý bude v rámci trnavského regiónu atraktívny, ale aj široké možnosti ďalšieho vzdelávania a osobného rozvoja a perspektívu ďalšieho rastu v skupine Marelli. Na rokovaní Mestskej rady v Trnave sa hovorilo až o sedemsto nových pracovných miestach.

Priestory odsúhlasili

Mestské zastupiteľstvo v Trnave už odsúhlasilo prenájom priestorov v centre pre etablovanie sa Marelli v meste, čo by malo byť dočasné riešenie. O definitívnom riešení zatiaľ spoločnosť Marelli hovoriť nechce. „Diskutujeme o rôznych možnostiach, ale ako som už povedal, zatiaľ nie je nič rozhodnuté. Zvažujeme veľa faktorov, ktoré budú rozhodovať o definitívnom výbere krajiny a lokality,“ dodal Tomáš Remenár.



Marelli má 170 výrobných závodov a centier výskumu a vývoja v Európe, Japonsku, Amerike, ázijsko – tichomorskom regióne. Centrály má v Saitame v Japonsku a v Corbette v Taliansku. Mesto Trnava schválilo prenájom priestorov pre Marelli cez inštitút osobitného zreteľa. Ten spočíva v tom, že ako strategický investor ponúkne vyššiu pridanú hodnotu v podobe vytvorenia nových pracovných pozícií v meste.