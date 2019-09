Medzi Trnavou a Bratislavou by vlaky mohli jazdiť každé tri minúty

Zhustenie siete semaforov na trati je lacnejšie a jednoduchšie.

11. sep 2019 o 13:25 SITA

TRNAVA. Železnice Slovenskej republiky chystajú na najvyťaženejšej trati na Slovensku Bratislava – Trnava zvýšenie jej priepustnosti tak, aby tu v čase špičky mohli byť vlaky vypravované každé tri minúty.

Viac semaforov

Dosiahnu to zhustením siete semaforov, ktoré by mali byť po novom na každom kilometri. Po rokovaní s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom Viskupičom o tom informoval generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Toto riešenie označil za pomerne jednoduché a vzhľadom na predpokladané náklady 20 miliónov eur aj za nie veľmi drahé.

Prípadné vybudovanie tretej alebo štvrtej koľaje by bolo nielen neporovnateľne drahšie, ale aj časovo oveľa náročnejšie. V súčasnosti nie je možné medzi Bratislavou a Trnavou vypravovať vlaky častejšie ako každých šesť až osem minút. Železnice Slovenskej republiky plánujú investovať aj do modernizácie trate Leopoldov – Nitra. V tomto roku začnú podľa Tkáča so štúdiou uskutočniteľnosti, ktorá ukáže, aké sú možnosti zvýšenia jej kapacity a zníženia prepravných časov.

Stará trať

„Je to stará trať, desaťročia bez väčších investícií. V prvom rade bude potrebné túto trať elektrifikovať, aby sme vedeli zrýchliť a zatraktívniť spojenie medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou,“ vysvetlil riaditeľ odboru stratégie ŽSR Rastislav Farkaš. Na ilustráciu uviedol, že na tejto jednokoľajnej trati sa výhybky v staniciach prestavujú ručne.



Trnavský župan Viskupič hovoril s vedením ŽSR aj o zlepšení stavu železničných staníc v regióne, ako aj o parkovaní v ich bezprostrednej blízkosti. Tkáč v tejto súvislosti povedal, že ŽSR budujú aj vlastné parkoviská, prípadne ich ponúkajú samosprávam len za nájomné vo výške dane z nehnuteľností. Ak by obce a mestá chceli tieto parkoviská spoplatňovať, museli by platiť komerčné nájomné.



Viskupič otvoril aj tému autobusovej stanice v Trnave, pod ktorou časť pozemkov vlastnia ŽSR. V priebehu dvanástich mesiacov by sa v prípade tejto stanice mali podľa neho vzťahy "vyčistiť".