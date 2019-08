Halilovič o nahustenom programe: Je to normálne?

Emir Halilovič patrí k najskúsenejším hráčom v kádri Spartaka Trnava.

18. aug 2019 o 14:26 Stanislav Cibulka

Trnava opäť neudržala vedenie a tentokrát stratila všetky body. Čo rozhodlo v zápase?

– Podľa mňa sme mali veľmi veľa ľahkých strát lôpt. Pri prvom góle som ju ľahko stratil ja, pri druhom sme ju zasa stratili v strede. Lacné straty lôpt rozhodli tento zápas.

Ukázali Trenčania väčšiu kvalitu ako Spartak?

– Nemyslím si. Boli možno o niečo futbalovejší, ale tri, či štyri ich šance sme im ponúkli sami našimi zbytočnými chybami. Boli nebezpeční dopredu, ale že by boli lepší, to si nemyslím.

V predošlých zápasoch Spartak zdobila efektivita, dnes ste, naopak, veľa šancí zahodili...

– Musí sa s tým rátať, že niekedy to tam útočníkovi jednoducho nepadne. Taký je futbal. Musíme pokračovať ďalej, trénovať a ja verím, že sa to vráti.

Po jednom voľnejšom týždni ste sa opäť vrátili do kolobehu troch zápasov za týždeň. Bolo to na hráčoch cítiť?

– Tento týždeň sme odohrali za šesť dní tri zápasy. Neviem, či je to normálne! Hrali sme v nedeľu, v stredu a v sobotu a niekto by sa mal nad tým zamyslieť, či je to takto normálne. Času na odpočinok veľa nebolo.

Na Trenčín už treba zabudnúť. Najbližšie idete do Ružomberka, ktorému zatiaľ sezóna nevychádza podľa predstáv...

– Musíme si najskôr rozanalyzovať zápas s Trenčínom, povedať si čo bolo zlé a v najbližšom zápase to skúsiť zlepšiť.

Pri prvom góle Trenčína ste možno trochu zbytočne váhali s odkopom, nakoniec ste o loptu prišli a dostali gól. Riešili by ste teraz situáciu inak?

– Mohol som loptu odkopnuť, ale nie som ten typ hráča, takže som o tom nepremýšľal. Spravil som však chybu a beriem to na seba.