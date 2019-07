Revízna technička: Verbálne ma urážal, schovala som sa pred ním do pivnice

S otázkami sme sa obrátili aj na dotknutú revíznu techničku plynových zariadení, ktorá nám ochotne odpovedala na naše otázky. Ohľadne tohto prípadu už vypovedala na polícii.

23. júl 2019 o 16:36 Peter Briška

TRNAVA. Dotknutá revízna technička si priala ponechať meno v anonymite.

Čo sa vtedy stalo?

U dotyčného pána vznikol problém z jeho strany. V stredu mi celý deň nedvíhal telefón. Zástupca vlastníkov bytov je pritom kontaktná osoba a v zmysle zákona o vlastníctve bytov by mal spolupracovať so správcom bytov. Berie za to aj peniaze. Na druhý deň mi už zdvihol telefón.

Keď som mu povedala, že plyn prídem napustiť v piatok, pretože vo štvrtok to už nebolo možné, povedal, že on s tým nesúhlasí. Vo štvrtok sme však zapájali iný činžiak, kde je 108 bytov. Tie sme robili až do večera. Nebolo to možné z časového hľadiska.

To bol hlavný dôvod sporu?

Neviem, asi. Keď sme šli v piatok na Linčiansku, zdržali sme sa v dopravnej zápche a meškali sme. Zazvonila som mu, aby prišiel otvoriť pivnice, aby sme sa mohli dostať k stupačkovým uzáverom.

Tu nastal problém, pretože prišiel dole rozčúlený a opĺzlo sa vyjadroval na moju adresu.