Čaputová ocenila vzdelávanie v škole, ktorá vedie deti k tolerancii

Základná škola s materskou školou v Smoleniciach dlhodobo dáva šancu zdravotne postihnutým deťom začleňovaním do školských kolektívov.

29. jún 2019 o 11:00 SITA

SMOLENICE. Inkluzívny model vzdelávania v Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach vysoko ocenila prezidentka Zuzana Čaputová. Deti tu podľa nej dostávajú nielen vedomosti, ale aj také hodnoty, akými sú tolerancia alebo rešpektovanie ľudí so zdravotným postihnutím.

Prezidentka Čaputová odovzdala vysvedčenia prvákom a deviatakom tejto školy, ešte predtým sa oboznámila s jej fungovaním.

Priekopníci v Smoleniciach

Škola v Smoleniciach v okrese Trnava patrí k priekopníkom v uplatňovaní inkluzívneho modelu vzdelávania. Z celkového počtu 273 žiakov je podľa riaditeľky školy Marcely Pechovej viac ako 40 začlenených s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

„Toto je jedna z tých mimoriadnych škôl, ktoré sa venujú inkluzívnemu vzdelávaniu, to znamená začleňovaniu zdravotne postihnutých detí. Je to unikátny projekt v tom zmysle, že deti dostávajú nielen vedomosti, ale vedú ich aj k hodnotám, najmä tolerancii k inakosti. Skúsenosť s týmto projektom je veľmi dobrá, žiaci sú tolerantní, rešpektujú, že niekto má zdravotné postihnutie a deti so zdravotným postihnutím dostávajú rovnakú šancu, ako zdravé deti,“ vysvetlila návštevu školy v Smoleniciach Čaputová.

Rozprávala sa so starostami

O skúsenostiach so školou sa rozprávala aj so starostami Smoleníc a susedného Lošonca Antonom Chrvalom a Jurajom Rábarom. Návštevu školy prezidentka podľa vlastných slov využila aj na zbieranie podnetov, ktoré by mohla prezentovať na stretnutí s ministerkou školstva Martinou Lubyovou. Jedným z nich by mohla byť aj podpora inkluzívnemu vzdelávaniu.

Pri odovzdávaní vysvedčení si prezidentka zaspomínala aj na svoje školské a študentské časy. Školské časy mala podľa vlastných slov rada, najmä obdobie prázdnin. Sama sa označila za usilovnú žiačku a študentku, ktorá nemala so školou problémy. Žiakom vo svojom príhovore povedala, že na najbližšie dva mesiace by si to s nimi rada vymenila.



Brány škôl sa dnes na dva mesiace zatvorili pre viac ako 631-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Od pondelka 1. júla sa pre nich a pre 51 500 učiteľov začínajú letné prázdniny. Do škôl sa opäť vrátia v pondelok 2. septembra. Ministerka školstva Martina Lubyová ukončila školský rok 2018/2019 v Strednej zdravotníckej škole v Trnave, kde študentom odovzdávala vysvedčenia.