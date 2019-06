Spartak Trnava má nového majiteľa

Vladimír Poór už nie je väčšinovým akcionárom.

14. jún 2019 o 12:02 Martina Radošovská

TRNAVA. Dlho očakávaná zmena majiteľa trnavského klubu bola dnes definitívne spečatená. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke.

O odchode Vladimíra Poóra zo Spartaku Trnava sa rozprávalo dlho, majiteľ klubu svoj odchod potvrdil na jeseň minulého roka. Jeho rozhodnutie prišlo krátko po tom, ako svoj koniec v trnavskom klube potvrdil aj tréner Radoslav Látal a generálny manažér Pavel Hoftych. S klubom prežil 25 rokov, počas ktorých bol pri jeho pádoch aj úspechoch.

"Vzájomné rokovania o prevode 100 % akcií FC Spartak, a.s. medzi predávajúcim City Arena, a.s. patriacej do skupiny p. Vladimíra Poóra a kupujúcimi, spoločnosťami patriacimi slovenskej rodine Drobných boli ukončené dohodou a podpisom transakčných dokumentov dňa 14. júna 2019 vo VIP priestoroch multifunkčného komplexu "CITY ARENA - Štadión Antona Malatinského" v Trnave," informuje klub na oficiálnej webovej stránke.

Novým akcionárom sa stala spoločnosť, ktorá patrí do portfólia spoločnosti Cinemax.



"Týmto aktom futbalový klub prevzali noví majitelia. Pozitívne vyznieva fakt, že táto bašta slovenského futbalu ostáva v slovenských rukách. Predávajúci spoločne s kupujúcimi v tomto kroku vidia perspektívu ďalšieho úspešného pôsobenia tohto klubu s bohatou históriou slovenských a európskych futbalových súťaži," pokračuje tlačová správa klubu.

O stratégii FC Spartak Trnava bude vedenie klubu informovať najbližších dňoch.