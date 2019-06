Tréner Michal Ščasný skončil v Spartaku Trnava

Mužstvo povedie Ricardo Chéu, ktorý na jar pôsobil v FK Senica.

8. jún 2019 o 10:42 Martina Radošovská

TRNAVA. O zmene na trénerskej lavičke informovali oba kluby na svojich webových stránkach.

Tréner Michal Ščasný prišiel do Trnavy počas minulého leta, kde pôsobil ako asistent Radoslava Látala. V januári, keď v Spartaku nastalo turbulentné obdobie, ako aj viaceré odchody, sa posunul do pozície hlavného trénera. S mužstvom zažil skupinovú fázu Európskej ligy, ako tréner ho doviedol k zisku Slovnaft Cup-u.

„Michalovi sa chceme poďakovať, že neľahkú situáciu v klube zvládol výborne. Ako hlavný tréner si počínal veľmi dobre. Želáme mu veľa šťastia v ďalšej trénerskej kariére,“ povedal pre klubovú stránku Spartaka Trnava generálny manažér Marián Černý.

Jeho miesto na trénerskej lavičke zaujme portugalský tréner Ricardo Chéu, ktorý počas jarnej časti doviedol FK Senicu k úspešnej záchrane vo Fortuna lige.

"Som hrdý, že som mohol viesť Senicu ako tréner. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. V klube sme vytvorili veľmi dobrú dynamiku. Pre mesto je veľmi dôležité, že sa Senica dokázala udržať vo Fortuna lige. Tento projekt, zamestnanci klubu a rovnako aj fanúšikovia si to zaslúžia. Na záver by som chcel poďakovať fanúšikom za ich podporu," povedal pre klubový web FK Senica Ricardo Chéu.

Na trénerskej lavičke v Trnave mu bude nápomocný jeho asistent Nuno Barbosa