Matka Lucie: Poníženie a diskriminácia. Pred bohom sme si predsa všetci rovní

Mal to byť jej najkrajší deň. Matka malej Lucie označila celý incident na svätom prijímaní za rasistický.

28. máj 2019 o 8:36 Peter Briška

TRNAVA. Farnosť sv. Mikuláša v Trnave odmieta informácie o diskriminácii rómskeho dievčaťa počas prvého svätého prijímania v Bazilike sv. Mikuláša.

Dievča v sobotu počas slávnosti pôvodne nemalo sedieť v kostole spolu s deťmi, pretože si to neželali ich rodičia. Až po zásahu trnavského župana Jozefa Viskupiča mohla Lucia sedieť medzi ostatnými. Skontaktovali sme sa s matkou malej Lucie a položili jej niekoľko otázok.

Zo svätého prijímania sa stala kauza, ktorá rezonuje nielen v Trnave. Rodičia detí tvrdia, že išlo o nedorozumenie a celú vec nafúkli bulvárne médiá. Ako to cítite vy? A čo malá Lucka?

- Cítime sa hrozne. Ponížili nás a diskriminovali. Navyše v kostole. Lucka bola sklamaná, mal to byť je najkrajší deň v živote. A výsledok? Ešte teraz sa s tým nevie vyrovnať.

Prečítajte si tiež: Rodičia reagujú: Zvažujeme, že podáme na matku trestné oznámenie

Rodičia tvrdia, že ste sa neskoro prihlásili, podľa vyjadrení fary, to bolo asi týždeň pred prijímaním.

- To nie je pravda. A mám na to aj dôkaz. Lucku sme prihlásili ešte minulý rok. Chodili sme a chodíme každú nedeľu do kostola. Nemôžeme za to, že si nás prehadzovali ako handru a nakoniec nás riešili pár dní pred samotným prijímaním. Ak by tam nebola novinárka či župan, sedeli by sme vzadu v nachystanej lavici.

Upozornil vás na to niekto, že budete sedieť vzadu?

- Nie, neupozornil. Až v piatok večer nám volala pani z fary, zrejme pravá ruka dekana, a oznámila nám, za akých podmienok to bude prebiehať.

Okrem iného, že budete vzadu. Ako ste to zobrali?